Пандемія коронавіруса в країнах Європи йде на спад, — ВООЗ

У той час як експерти вважають, що 80% пацієнтів з COVID-19 вмирають через підключення до вентиляційних апаратів, п

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус, передає Reuters.

За його словами, поширення коронавіруса в цих країнах сповільнюється, проте швидке зняття обмежень може призвести до "смертельної другої хвилі".

"ВООЗ хоче, щоб обмеження були зняті. У той же час занадто швидке зняття обмежень може призвести до смертельного відновленню (пандемії, - ред.)", - зазначив Гебреисус.

Він також висловив стурбованість високим рівнем інфікування медичних працівників. За його словами, в деяких країнах інфіковано до 10% працівників системи охорони здоров'я.

"Це тривожна тенденція. Коли працівники охорони здоров'я перебувають у небезпеці, ми всі в небезпеці", - додав він.

Гебреисус підкреслив, що кожна країна перш ніж скасувати соціальне дистанціювання повинна розглянути питання про те, чи контролюється ситуація з коронавірусом і мінімізовані ризики нових спалахів.

Як повідомляли Українські Новини, дослідження показало, чем викликана дихальна недостатність при Covid-19.

Раніше вчені заявили, що коронавірус був створений не науковими методами.