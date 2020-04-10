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10 квітня 2020, пʼятниця, 21:30 13
Європа 2020-04-10T22:15:01+03:00
Українські Новини
Пандемія коронавіруса в країнах Європи йде на спад, — ВООЗ

Пандемія коронавіруса в країнах Європи йде на спад, — ВООЗ

Таня Войтюк
ВООЗ, Пандемія, Коронавірус, коронавірус у світі
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

У той час як експерти вважають, що 80% пацієнтів з COVID-19 вмирають через підключення до вентиляційних апаратів, пандемія коронавірусу поступово почала сповільнюватися в деяких країнах Європи - Німеччині та Франції, а також в найбільш постраждалих Іспанії та Італії.

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус, передає Reuters.

За його словами, поширення коронавіруса в цих країнах сповільнюється, проте швидке зняття обмежень може призвести до "смертельної другої хвилі".

"ВООЗ хоче, щоб обмеження були зняті. У той же час занадто швидке зняття обмежень може призвести до смертельного відновленню (пандемії, - ред.)", - зазначив Гебреисус.

Він також висловив стурбованість високим рівнем інфікування медичних працівників. За його словами, в деяких країнах інфіковано до 10% працівників системи охорони здоров'я.

"Це тривожна тенденція. Коли працівники охорони здоров'я перебувають у небезпеці, ми всі в небезпеці", - додав він.

Гебреисус підкреслив, що кожна країна перш ніж скасувати соціальне дистанціювання повинна розглянути питання про те, чи контролюється ситуація з коронавірусом і мінімізовані ризики нових спалахів.

Як повідомляли Українські Новини, дослідження показало, чем викликана дихальна недостатність при Covid-19.

Раніше вчені заявили, що коронавірус був створений не науковими методами.

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