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20 марта 2020, пятница, 07:15 367
Наука 2020-03-20T07:15:01+02:00
Українські Новини
Современная наука не могла создать такое чудовище: ученые объяснили происхождение коронавируса

Современная наука не могла создать такое чудовище: ученые объяснили происхождение коронавируса

Ярина Вацяк
Ученые, Коронавирус, исследование коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Из-за пандемии коронавируса Covid-19, которым уже в мире заразились более 218 тыс. человек, появились несколько фантастических теорий заговора о том, что вирус был произведен в китайской, канадской или американской лаборатории.

В последние годы теории заговора становятся все более частой частью повседневной жизни, но новое исследование происхождения Covid-19 опровергает эту теорию. Группа международных исследователей пришла к выводу, что новый коронавирус имеет совершенно естественное происхождение в результате эволюции, пишет StudyFinds.

Данные последовательности генома Covid-19, а также аналогичных вирусов, были тщательно проанализированы для этого исследования. Результаты не показывают абсолютно никаких признаков того, что вирус был произведен искусственно или в лабораторных условиях.

"Сравнивая имеющиеся данные о последовательностях генома для известных штаммов коронавируса, мы можем точно определить, что SARS-CoV-2 возник в результате естественных процессов", - комментирует соавтор Кристиан Андерсен, доктор философии, доцент кафедры иммунологии и микробиологии в Scripps Research.

Исследователи из Колумбийского университета, Университета Эдинбурга и Университета Сиднея также работали над этим проектом.

В коронавирусах нету ничего нового. Двумя последними примерами появления нового коронавируса являются вспышка атипичной пневмонии в Азии около 2003 года и MERS на Ближнем Востоке в 2012 году. Этот новый штамм, называемый Covid-19, стад известен ВОЗ только в 2019 году.

Китайские ученые первыми определили последовательность нового генома вируса и сразу же предоставили свои результаты ученым всего мира. Невероятно, но эти данные действительно указывают на то, что Covid-19 распространился на сотни тысяч после того, как первоначально был только у одного человека.

Именно этот генетический шаблон позволил авторам исследования выяснить происхождение вируса. Они обнаружили, что рецепторсвязывающий домен (RBD) Covid-19, своего рода "захватный крюк", который прикрепляется к клеткам-хозяевам, эволюционировал для нацеливания на специфические молекулярные особенности клеток человека. Эта особенность называется ACE2, и это рецептор, участвующий в поддержании регулярного кровяного давления. Исследовательская группа считает, что это развитие было работой естественного отбора, а не какой-то генной инженерии.

Вирус, по-видимому, настолько эффективен в своем новом развитии, что практически невозможно, чтобы современная наука могла создать такое чудовище.

Кроме того, если бы какое-то гнусное существо действительно пыталось создать смертельный вирус, они бы основали его на известном вызывающем болезнь вирусе. Исследователи говорят, что молекулярная структура Covid-19 сильно отличается от предыдущих коронавирусов и более точно имитирует вирусы, обнаруженные у летучих мышей и ящеров.

"Эти две особенности вируса, мутации в RBD-части белка шипа и его отдельной остовы, исключают лабораторные манипуляции как потенциальное происхождение SARS-CoV-2", - говорит Андерсен.

Авторы исследования имеют две основные теории о происхождении Covid-19. Во-первых, вирус эволюционировал патогенно посредством естественного отбора в организме, не человеческом, а затем совершил прыжок к людям. Если это так, то вероятно, что вирус развился внутри летучих мышей, а дальше совершил переход к промежуточному узлу, а затем был передан человеку.

Вторая теория заключается в том, что вирус был в основном непатогенным до перехода к человеку, и превратился только в его нынешнюю смертельную форму в человеческой популяции.

На данный момент исследователи считают, что практически невозможно определить, какой из двух сценариев произошел. При этом, если новый коронавирус действительно передается человеку уже в его полностью развитой патогенной форме, это повысит шансы на дальнейшие вспышки в будущем.

Как сообщали Українські Новини, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что эпидемия коронавируса COVID-19 произошла в результате утечки в закрытой лаборатории в китайском Ухане.

Тем временем, киберполиция развенчала самые известные фейки про коронавирус.

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