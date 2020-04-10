Чем вызвана дыхательная недостаточность при Covid-19

При заражении коронавирусом человека, вирус дает аносмию (нарушение обоняния) и агезию (нарушение вкуса). Известно, что при возникновении Covid-19 наблюдается дыхательная недостаточность. В одном из последних исследований, ученые объяснили причину возникновения дыхательной недостаточности. Об этом в своем Telegram канале сообщает доктор Роман Глущенко.

Как сообщается, вирус может достигать отдела ствола мозга через соединения-синапсы, беря старт в периферических нервных окончаниях обонятельного или язычного нерва. В таком случае, дыхательная недостаточность может быть вызвана прямым вирусным повреждением структур ствола мозга.

Легкие больного коронавирусом. Фото: t.me/covidmed

В своих исследованиях авторы указывают, что в крови пациентов с инфекцией Covid-19 имеется очень большое количество эндотелиальных клеток(как следствие повреждения сосудов), и что эти клетки запускают воспалительный механизм, именуемый "цитокиновый шторм", который привлекает ответственные за воспаление и повреждение клетки - макрофаги.

Именно по этой причине эффективными в данной ситуации считают высокие дозы системных противовоспалительных препаратов-глюкокортикостероидов.

Как сообщали Українські Новини, ранее ученые заявили, что коронавирус был создан не научными методами.