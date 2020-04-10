Забруднене повітря з Чорнобильської зони насувається на Київ

Повітря з димом від лісових пожеж у зоні відчуження Чорнобильської АЕС у п'ятницю, 10 квітня, накриє Київ і частину області, але при цьому небезпеки здоров'ю для населення не несе. Про це повідомляється на сайті Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки.

За їх інформацією, прогнозована концентрація радіоактивного цезію-137 в столиці очікується нижче небезпечної для здоров'я і життя людини в сто і більше разів.

"Згідно з прогнозними розрахунками на 10.04.2020, траєкторії руху потенційно забруднених повітряних мас будуть проходити через Іванківський, Бородянський, Вишгородський райони Київської області та Київ. Прогнозовані концентрації Cs-137 в приземному шарі повітря р. Києва можуть досягати декількох мБк/куб. м. Ці концентрації не становлять загрози життю та здоров'ю населення і в 100 і більше разів нижче допустимого рівня, встановленого НРБУ-97, рівного 800 мб/куб. м", - йдеться в повідомленні.

Також в Центрі ядерної безпеки повідомили, що, згідно з інформаційною довідкою, наданою Інформаційно-кризовим центром Держатомрегулювання на 08.00 10.04.2020, окремі зони пожежі мають місце в Денисовицком, Котовському, Когородском лісництвах Зони відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення.

Як повідомляли Українські Новини, поліція відкрила кримінальну справу через пожежу в Чорнобильській зоні. Правоохоронці знайшли палія трави, який влаштував пожежу в Чорнобильській зоні.