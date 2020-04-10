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10 квітня 2020, пʼятниця, 18:55 14
Суспільство 2020-04-10T21:15:03+03:00
Українські Новини
В Тернополі вирішили не вводити максимальне обмеження пересування на цих вихідних

В Тернополі вирішили не вводити максимальне обмеження пересування на цих вихідних

Кира Молчанова
Тернопільська область, Тернопіль, Карантин в Україні
Медична маска
Медична маска

Тернопіль не буде за прикладом Чернівців і Луцька вводити режим максимального обмеження пересування на вихідні 11-13 квітня.

Про це Українським Новинам повідомила начальник прес-служби мерії Тернополя Мар'яна Зварич.

"У нас відбулося засідання оперативного штабу. На наш погляд і на думку епідеміологів, тих заходів, які вже є в місті, на даний момент достатньо для контролю ситуації", - сказала вона.

Зварич додала, що при цьому правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі, але про "комендантську годину" мова не йде.

Вона зазначила, що, за даними епідеміологів, 77% заражених коронавірусом - люди у віці 30-65 років і це свідчить про неналежне дотримання обмежувальних карантинних заходів жителями.

Як повідомляли Українські Новини, Волинська область максимально обмежила пересування на вихідні.

Крім того, раніше Чернівецька область ввела особливий режим на вихідні 11-13 квітня, зокрема будуть закриті продуктові магазини і автозаправні станції.

25 березня Кабінет Міністрів продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію у всіх регіонах до 24 квітня.

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