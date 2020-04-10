Баканов хоче заблокувати "Вконтакте" і "Однокласники" як при Порошенку

Служба безпеки України наполягає на продовженні санкцій проти російських соціальних мереж "Одноклассники" і "ВКонтакте" ще на три роки. Таку пропозицію вніс в РНБО глава СБУ Іван Баканов, повідомляється на сайті СБУ.

"Фейки в країнах усталеної демократії прирівняні до зброї масового знищення. Проти України триває гібридна війна, і ми продовжуємо протистояти інформаційним атакам з боку РФ. Тому в продовження санкцій сенс: цим ми захистимо наших громадян від фейків і маніпуляцій, а відповідно - збережемо безпеку держави в цілому", - вважає Баканов.

Кіберспеціалісти СБУ проаналізували, що за період дії санкцій кількість українських користувачів в соцмережах "Однокласники" і "ВКонтакте" зменшилася в три рази, що значно звузило цільову аудиторію, на яку спрямовані інформаційні операції російських спецслужб. Як наголошується в повідомленні, з початку введення санкцій слідчі Служби зареєстрували майже 100 кримінальних проваджень стосовно власників та адміністраторів антиукраїнських угруповань в цих соцмережах.

Як повідомляли Українські Новини, у травні 2020 року завершується термін блокування популярних російських інтернет-ресурсів, серед яких сервіси "Яндекса" і Mail.ru, "ВКонтакте" і "Однокласники", у відношенні яких вводилися санкції екс-президентом Петром Порошенком терміном на три роки.

За указом колишнього президента Петра Порошенка Україна ввела заборону провайдерам надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів "Mail.ru", "Вконтакте", "Однокласники", а також сервісів "Яндекса".

Раніше Зеленський заявив, що "Вконтакте" і "Однокласники" заблокували невиправдано. Також заборонені російські ресурси "ВКонтакте" і Yandex увійшли в топ-5 по відвідуваності українцями у червні 2017 року. Крім того, сайти "Яндекс" і "Однокласники" увійшли в топ-10 по Україні у січні 2019.

Тим часом експерт розповів, як обійти блокування "ВКонтакте" і "Однокласників".