Володимирський собор проведе великодню службу в храмі і не буде виганяти парафіян

У той час як Києво-Печерська лавра буде транслювати великодню службу на сайті,

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба УПЦ КП.

"Поліція заявила, що не буде заходити в храм і не буде нікого виганяти. Ми теж не будемо нікого виганяти", - сказали в УПЦ.

Також у церкві повідомили, що пасхальна служба в соборі розпочнеться з 23:30 18 квітня, а також буде ще одна служба в 09:00 ранку 19 квітня в сам празник Пасхи.

Освячення пасок пройде на вулиці біля Володимирського собору і почнеться з суботи 18 квітня. Цілий день буде черговий священик, до якого можна підійти по одному.

Як повідомляли Українські Новини, Володимирський собор буде транслювати великодню службу на власних ресурсах.

Також Володимирський собор має намір провести великодню службу в храмі, а освятити паску можна буде персонально у священика.

Патріарх Філарет має довічне право на здійснення богослужінь у Володимирському соборі в Києві.