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10 квітня 2020, пʼятниця, 17:53 4
Суспільство 2020-04-10T17:56:04+03:00
Українські Новини
Володимирський собор проведе великодню службу в храмі і не буде виганяти парафіян

Володимирський собор проведе великодню службу в храмі і не буде виганяти парафіян

Таня Войтюк
Карантин, УПЦ, Великдень, Володимирський собор, Великдень-2020
Великодня служба
Великодня служба

У той час як Києво-Печерська лавра буде транслювати великодню службу на сайті, Володимирський собор Української православної церкви Київського патріархату проведе великодню службу в храмі і не буде виганяти парафіян, якщо на богослужіння прийде більше 10 осіб.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба УПЦ КП.

"Поліція заявила, що не буде заходити в храм і не буде нікого виганяти. Ми теж не будемо нікого виганяти", - сказали в УПЦ.

Також у церкві повідомили, що пасхальна служба в соборі розпочнеться з 23:30 18 квітня, а також буде ще одна служба в 09:00 ранку 19 квітня в сам празник Пасхи.

Освячення пасок пройде на вулиці біля Володимирського собору і почнеться з суботи 18 квітня. Цілий день буде черговий священик, до якого можна підійти по одному.

Як повідомляли Українські Новини, Володимирський собор буде транслювати великодню службу на власних ресурсах.

Також Володимирський собор має намір провести великодню службу в храмі, а освятити паску можна буде персонально у священика.

Патріарх Філарет має довічне право на здійснення богослужінь у Володимирському соборі в Києві.

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