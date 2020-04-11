Чому у платіжках за тепло і воду буде окрема плата за обслуговування лічильника

На початку квітня комунальне підприємство "Київтеплоенерго" попередило киян про введення плати за обслуговування будинкових лічильників тепла та гарячої води, яка буде щоквартальною. Українські Новини розібралися, чому в платіжках з'явиться нова графа. Ще в 2017 році плата за обслуговування будинкових лічильників тепла і води входила в структуру відповідних тарифів на надання послуги. Однак у серпні того ж року вступив у силу закон про комерційний облік послуг з постачання теплової енергії та водопостачання. Також поетапно, протягом 2018-2019 років, почала діяти нова редакція закону про житлово-комунальні послуги. У зв'язку із цим плата за обслуговування будинкових лічильників тепла та гарячої і холодної води було виведена з тарифу. "Внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку комунальних послуг з постачання теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання включаються в плату виконавцем відповідної комунальної послуги і в рахунку відображаються окремо", - йдеться в законі про житлово-комунальні послуги. Згідно з законом про комерційний облік послуг з постачання теплової енергії та водопостачання, розмір внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку (вони ж – будинкові лічильники) визначається окремо для кожного будинку. При цьому внесок за обслуговування лічильника визначається з розрахунку на рік і розбивається на щоквартальну плату. Розмір такої плати для кожного окремого споживача буде залежати від кількості квартир у будинку – чим більше квартир, тим менша плата. При цьому сплачені споживачами кошти спрямовуються на окремий рахунок і використовуються виключно для обслуговування будинкових лічильників. Як повідомляли Українські Новини, у Києві завершився опалювальний сезон. "Київтеплоенерго" розповіла про повірку лічильників під час карантину. Тим часом борг киян за житлово-комунальні послуги досяг 6 млрд гривень.