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11 квітня 2020, субота, 06:30 5
Економіка 2020-04-11T07:00:13+03:00
Українські Новини
Чому у платіжках за тепло і воду буде окрема плата за обслуговування лічильника

Чому у платіжках за тепло і воду буде окрема плата за обслуговування лічильника

Вікторія Наконечна
Теплопостачання, Водопостачання, Лічильники, Житлово-комунальні послуги, оплата ЖКГ
Лічильники тепла. Фото: Mesto.ua
Лічильники тепла. Фото: Mesto.ua

На початку квітня комунальне підприємство "Київтеплоенерго" попередило киян про введення плати за обслуговування будинкових лічильників тепла та гарячої води, яка буде щоквартальною. Українські Новини розібралися, чому в платіжках з'явиться нова графа.

Ще в 2017 році плата за обслуговування будинкових лічильників тепла і води входила в структуру відповідних тарифів на надання послуги.

Однак у серпні того ж року вступив у силу закон про комерційний облік послуг з постачання теплової енергії та водопостачання. Також поетапно, протягом 2018-2019 років, почала діяти нова редакція закону про житлово-комунальні послуги.

У зв'язку із цим плата за обслуговування будинкових лічильників тепла та гарячої і холодної води було виведена з тарифу.

"Внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку комунальних послуг з постачання теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання включаються в плату виконавцем відповідної комунальної послуги і в рахунку відображаються окремо", - йдеться в законі про житлово-комунальні послуги.

Згідно з законом про комерційний облік послуг з постачання теплової енергії та водопостачання, розмір внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку (вони ж – будинкові лічильники) визначається окремо для кожного будинку. При цьому внесок за обслуговування лічильника визначається з розрахунку на рік і розбивається на щоквартальну плату.

Розмір такої плати для кожного окремого споживача буде залежати від кількості квартир у будинку – чим більше квартир, тим менша плата.

При цьому сплачені споживачами кошти спрямовуються на окремий рахунок і використовуються виключно для обслуговування будинкових лічильників.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві завершився опалювальний сезон.

"Київтеплоенерго" розповіла про повірку лічильників під час карантину.

Тим часом борг киян за житлово-комунальні послуги досяг 6 млрд гривень.

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