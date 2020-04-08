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08 апреля 2020, среда, 11:50 360
Общество 2020-04-08T13:15:06+03:00
Українські Новини
Киев завершил отопительный сезон

Киев завершил отопительный сезон

Анна Рудык
Отопительный сезон, Отопление, отопление в Киеве, Отключение отопления
Отопление. Фото: pixabay
Отопление. Фото: pixabay

Киевская городская государственная администрация (КГГА) в среду, 8 апреля, завершила отопительный сезон.

Об этом сказал на брифинге заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

"Мы сегодня завершили отключение отопления в Киеве", - сказал он.

По его словам, соответствующее решение было принято из-за ситуации с пандемией коронавируса и финансовых нагрузок, которые обусловили завершение отопительного сезона не 15 апреля, как обычно, а раньше.

Также Пантелеев заявил, что также решение обусловлено прогнозом теплой погоды в ближайшее время.

Он отметил, КГГА со среды начала подготовку к следующему отопительному сезону.

Как сообщали Українські Новини, 6 апреля коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" отключило от централизованного отопления уже 74% жилых домов.

Также о том, что отопление в столичных квартирах могут отключить уже скоро, мэр города Виталий Кличко заявлял еще 30 марта.

До этого тепло перестали подавать в киевские школы — школьники все равно находятся на карантине.

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