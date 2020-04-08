Киев завершил отопительный сезон

Киевская городская государственная администрация (КГГА) в среду, 8 апреля, завершила отопительный сезон.

Об этом сказал на брифинге заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

"Мы сегодня завершили отключение отопления в Киеве", - сказал он.

По его словам, соответствующее решение было принято из-за ситуации с пандемией коронавируса и финансовых нагрузок, которые обусловили завершение отопительного сезона не 15 апреля, как обычно, а раньше.

Также Пантелеев заявил, что также решение обусловлено прогнозом теплой погоды в ближайшее время.

Он отметил, КГГА со среды начала подготовку к следующему отопительному сезону.

Как сообщали Українські Новини, 6 апреля коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" отключило от централизованного отопления уже 74% жилых домов.

Также о том, что отопление в столичных квартирах могут отключить уже скоро, мэр города Виталий Кличко заявлял еще 30 марта.

До этого тепло перестали подавать в киевские школы — школьники все равно находятся на карантине.