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31 марта 2020, вторник, 07:30 26 Инфографика
Общество 2020-03-31T07:30:01+03:00
Українські Новини
Как сделать поверку счетчиков в период карантина, – Киевтеплоэнерго

Как сделать поверку счетчиков в период карантина, – Киевтеплоэнерго

Елизавета Кесельман
Карантин, КП
Счетчик. Фото: Киевсовет
Счетчик. Фото: Киевсовет

В связи с продлением карантина в Киеве, и ограничительными мерами, направленными на предотвращение коронавируса в Украине, коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" предлагает услуги  дистанционных сервиса для оказания услуг по распломбированию счетчиков горячей воды и отопления.

По словам директора структурного подразделения "Энергосбыт" Константина Лопатина, для того, чтобы снять пломбу, зарегистрировать счетчик в системе или провести контрольное снятие показаний, необходимо будет написать по электронной почте письмо и добавить необходимый перечень документов.

После этого в течение трех дней специалисты предоставят обратную связь по результатам рассмотрения вопроса.

Также следует отметить, что из-за карантина Киевтеплоэнерго переносит сроки поверки счетчиков, если они приходятся на время действия карантина. Поверку приборов учета можно будет осуществить после завершения противоэпидемических мероприятий. На время карантина признак наличия счетчика в информационной системе сниматься не будет, а начисления за услуги будут происходить по текущим показаниям.

С алгоритмом действий клиента с распломбирование счетчиков, постановки их на коммерческий учет после периодической поверки (с демонтажем прибора или без его демонтажа), ведомство предлагает ознакомиться в инфографике.

Как провести поверку счетчиков во время карантинаКак провести поверку счетчиков во время карантина

Как сообщали Українські Новини рассказали, мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что отопление в Киеве могут отключить до конца этой недели. 

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