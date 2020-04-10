Шкільні відеоуроки знімають фахівці Кварталу 95, Мамахохотала, Patriot і каналів за гроші благодійників

Виробництвом відеоуроків для школярів 5-11 класів для проекту "Всеукраїнська школа онлайн", оплачуваного благодійниками, які не бажають розкривати свою участь в ньому заради піару, займається збірна команда медіа-фахівців з числа фрілансерів, співробітників різних телеканалів та окремих продакшн-студій, включаючи "Квартал 95","Мамахохотала" і "Patriot".

Про це Українським Новинам повідомила генеральний директор директорату внутрішньої і гуманітарної політики Офісу Президента Вероніка Селега.

"Виробництвом займаються медіа-спеціалісти різних українських телевізійних каналів, окремих продакшенів і фрілансери. Оператори, звукорежисери, режисери монтажу, адміністратори на майданчику, гримери, запрошені зірки та інші спеціалісти є штатними та позаштатними працівниками, а також "обличчями" каналів СТБ, 1+1, Новий канал, Інтер, ICTV, Україна, студії Квартал 95, студії Мамахохотала, студії Patriot та інших. Ними ж спільно надана частина виробничих потужностей для зйомок - камери, освітлювані та звукові прибори, комп’ютери для здійснення монтажу. Частина апаратури є приватною власністю спеціалістів-фрілансерів", – сказала вона.

"Всеукраїнська школа онлайн" – це ініційований Президентом Володимиром Зеленським спільний проект Міністерства освіти і науки, Офісу Президента і громадської спілки "Освіторія".

Остання надала безкоштовну локацію для зйомок – проект "Освіторії" "Новопечерська школа" в Києві.

"У нас є 7 локацій, де одночасно йде запис уроків, а також працюють оператори і монтажери", – повідомила операційний директор "Освіторіі" Анна Сидорук.

З 6 квітня онлайн транслюється по 4 уроки для кожного класу з 5 по 11 з 11 шкільних предметів: українська мова, українська література, історія України, всесвітня історія, англійська мова, фізика, алгебра, геометрія, географія, хімія і біологія.

Крім Youtube-каналу Міносвіти відеоуроки транслюють телеканали: 5 клас - Плюс-Плюс і 112 Україна, 6 клас - ZOOM і News One, 7 клас - ZIK, 8 клас - Індиго і УНІАН, 9 клас - Рада і UA: Культура, 10 клас - UA: Перший, 11 клас - М1.

Проект розрахований на період карантину, який поки що запроваджено до 24 квітня (всього 420 відеоуроків), але може бути продовжено.

"Уже відзняті більше 200 роликів і щодня знімаються далі. Але якщо карантин буде продовжено, команда готова до того, щоби на весь його період знімати та транслювати уроки", – зазначила Сидорук.

Дохід "Всеукраїнська школа онлайн" не приносить.

"Проект не монетизується в Youtube і не заробляє від трансляцій або реклами", – говорять учасники.

За даними Офісу Президента, в перший день "Всеукраїнської школи онлайн" її аудиторія на телеканалах перевищила 3,3 млн, а на Youtube-каналі Міносвіти за два дні склала майже 2 млн глядачів.

"Проект загальнонаціональний і до нього прикута увага всіх. І це круто, бо кожен з нас на собі відчув наскільки важливою є праця вчителів, і наскільки важливою є освіта загалом. Мільйони дітей в Україні отримують доступ до освіти в такий непростий період. І це саме те, заради чого ми всі працюємо над проектом", – каже Сидорук.

Як повідомляли Українськi Новини, навчальний рік через карантин триватиме довше. Винятком можуть стати 11-класники через перенесення дат ЗНО та вступної кампанії.