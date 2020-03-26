Вступну кампанію можуть перенести на жовтень через перенесене ЗНО-2020

У разі неможливості проведення зовнішнього незалежного оцінювання та повернення учнів на навчання в червні 2020 року, Міністерство освіти готове провести ЗНО в липні або в серпні, а вступну кампанію змістити у часі через продовження карантину і введення надзвичайної ситуації.

Про це під час брифінгу розповіла в. о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

"Ми готові розпочати ЗНО в червні, ми готові розпочати його в липні і ми готові розпочати в середині серпні. Якщо ми готові провести ЗНО в серпі, результати будуть всередині вересня", - сказала вона.

У разі проведення ЗНО в серпні, вступна кампанія буде продовжена до середини жовтня.

"Якщо ми повернемося в червні, то вступна кампанія буде продовжена і вона точно не буде проведена в липні", - зазначила Мандзій.

Також вона повідомила, що про дати старту кампанії міністерство підготовить рішення додатково.

Крім того, багато процесів вступної кампанії міністерство намагатиметься організувати дистанційно, щоб зменшити кількість контактів в аудиторіях.

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