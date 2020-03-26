Навчальний рік закінчиться 1 липня для всіх, винятком можуть стати 11 класи, - Мандзій

Навчальний рік закінчується за законом 1 липня, в цьому році він також закінчиться за встановленим у законі строку дл учнів та студентів ВНЗ. Винятком можуть стати учні 11 класів через зміщення дат ЗНО.

"У разі, якщо учні повернуться на навчання в травні-червні, то зможуть опрацювати та узагальнити матеріал, який зараз вивчається дистанційно", - сказала вона.

Так, зі слів в.о. міністра, навчальний рік для учнів закінчиться так, як передбачено законом 1 липня. Водночас навчальний рік для 11 касу закінчиться тоді, коли вони отримують документ про освіту.

У разі, якщо учні продовжать навчання у травні, учні 11 класу зможуть здати пробне на початку червня, а основна сесія ЗНО буде проведена після 20 чисел червня. Якщо учні повернуться на навчання в червні, то теж пробне ЗНО буде організоване в межах червня, до старту основної сесії.

Водночас Мадзій зазначила, що Центр оцінювання якості освіти готує інформаційні матеріали з відеоознайомленням проведення ЗНО. З середини квітня випускники зможуть ознайомитися з основними процесами проведення ЗНО на сайті Центру.

"Ми розуміємо те, що навчальний рік для випускників 11 класу буде закінчено залежно від закінчення основної сесії ЗНО", - сказала Мандзій.

Також вона додала, що для учнів 4 і 9 класів підсумкову атестацію буде скасовано.

Крім того в.о. міністра додала, що якщо догнати весь матеріал не вдасться у травні-червні, вчителі матимуть змогу повернутися до пропущених тем через карантин на початку наступного року, відкоригувавши навчальний план. У такому разі міністерство буде приймати відповідні рішення.

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