За відеоуроки для школярів платять благодійники, які не хочуть розкривати себе для піару, – ОПУ

Офіс Президента заявляє, що проект відеоуроків для школярів 5-11 класів "Всеукраїнська школа онлайн" фінансують приватні організації, які не хочуть розкривати свою участь в ньому заради піару.

Про це Українським Новинам повідомила генеральний директор директорату внутрішньої та гуманітарної політики Офісу Президента Вероніка Селега.

"Проект знімається без залучення державного бюджету. Це роблять приватні організації на волонтерських засадах", – відповіла вона.

Вартість проекту та перелік тих, хто його оплачує, не розголошується.

"Це не секрет, а умови недержавних і приватних організацій, конкретних людей, які покривають витрати. Тому що в даний період вони займаються не тільки цим проектом, а багатьма ініціативами, спрямованими на полегшення життя в період пандемії. Але не публічно. Вони не хочуть робити з цього піар. Ми повинні дотримуватися цих умов", – сказала Селега.

"Всеукраїнська школа онлайн" – це ініційований Президентом Володимиром Зеленським спільний проект Міністерства освіти і науки, Офісу Президента і громадської спілки "Освіторія".

На Офіс Президента, за словами Селеги, покладено організаторську місію.

"Ми домовлялися з медіагрупами, щоби розмістити контент своєчасно та з максимальним охопленням. А фінансування було ініціативою самих організацій", – повідомила вона.

Крім Youtube-каналу Міносвіти відеоуроки транслюють телеканали: 5 клас - Плюс-Плюс і 112 Україна, 6 клас - ZOOM і News One, 7 клас - ZIK, 8 клас - Індиго і УНІАН, 9 клас - Рада і UA: Культура, 10 клас - UA: Перший, 11 клас - М1.

Начальник управління інформаційної політики Міносвіти Тетяна Голубова пояснила агентству, що міністерство частково займалося підбором вчителів для проекту, а спільно з "Освіторією", вчителями та державною установою "Український інститут розвитку освіти" розробило змістовну складову відеоуроків.

"Додаткових видатків це не потребувало", – повідомила вона.

Операційний директор "Освіторіі" Анна Сидорук пояснила, що спілка є партнером організаторів, який допомагає з проектом на громадських засадах.

"Ми співпрацюємо з МОН уже багато років, у нас є кілька спільних проектів, є досвід у створенні онлайн курсів. Тому нас запросили до партнерства і ми погодилися. Співпраця відбувається на громадських засадах, ми просто хочемо допомогти, щоб у дітей був доступ до якісної освіти", – сказала вона.

Зокрема, "Освіторія" допомагала з оперативним пошуком учителів, а також забезпечила безкоштовну локацію для зйомок проекту - Новопечерську школу в Києві.

"Ця школа - також наш проект, вона не працює у період карантину, але добре оснащена всім необхідним. На місці ми допомагаємо з організаційними питаннями: що в якому класі знімати, якому вчителю з якою зіркою проводити урок тощо", - розповіла Сидорук .

Викладачі та запрошені гості знімаються в проекті безкоштовно, доставляють вчителів на зйомки служби таксі Uber і Bolt.

Дохід "Всеукраїнська школа онлайн" не приносить.

Шкільні відеоуроки знімають 95-Квартал, Мамахохотала та інші за гроші невідомих благодійників.

Як повідомляли Українськi Новини, навчальний рік через карантин триватиме довше. Винятком можуть стати 11-класники через перенесення дат ЗНО та вступної кампанії.