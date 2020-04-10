У березні населення масово відкривало валютні депозити

Обсяг коштів, які розміщені фізичними особами на рахунках у банках у гривнях та іноземній валюті, за оперативними даними, збільшився на 5,6% до 601,633 млрд гривень станом на 1 квітня у той час, як НБУ заборонив банкам обмежувати видачу депозитів населенню.

Про це свідчать дані Національного банку, передають Українські Новини.

З початку року вклади населення в банках зросли на 10,9% з 542,302 млрд гривень.

Гривневі вклади населення в банках у березні скоротилися на 0,5% до 328,6 млн гривень.

При цьому обсяг валютних депозитів населення в гривневому еквіваленті в звітному місяці збільшився на 14,1% до 273,028 млрд гривень.

Депозити юридичних осіб (гривневі і валютні) в березні зменшилися на 1,1% до 523,904 млрд гривень.

За оперативними даними НБУ, середня процентна ставка по гривневих депозитах (середньомісячна) в березні для юросіб збільшився на 0,6 п. п. до 7,1%, для фізосіб знизилася на 1 п. п. до 11,7%.

Ставка за валютними депозитами для юросіб становила 1,3%, для населення – 1,7%.

Як повідомляли Українські Новини, в умовах карантину в Україні населення скуповує валюту.

Тим часом, Національний банк розраховує на фінансову підтримку для боротьби з наслідками коронавіруса від Міжнародного валютного фонду (МВФ), Світового банку (СБ), Європейської комісії та інших донорів.