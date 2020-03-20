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20 марта 2020, пятница, 15:32 80
Финансы 2020-03-20T16:30:03+02:00
Українські Новини
НБУ запретил банкам ограничивать выдачу депозитов населению

НБУ запретил банкам ограничивать выдачу депозитов населению

Таня Войтюк
НБУ, Валюта, Нацбанк, Депозиты, Банки, карантин в Украине
Деньги
Деньги

В условиях карантина в Украине население скупает валюту, а Национальный банк запретил банкам вводить ограничения по выдаче депозитов населению.

Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий в ходе пресс-брифинга, передают Українські Новини.

"Мы запретили банкам вводить какие-либо ограничения по депозитам, срок которых истек. То есть если у вас закончился депозит, вы можете делать с ним что захотите: снять, продолжить, никаких ограничений нет", - сказал он.

При этом пресс-служба в ответ на запрос Українських Новин сообщила, что несмотря на напряженную ситуацию и повышенный спрос на наличную валюту, фондирование банков остается стабильным, заметных оттоков средств клиентов не наблюдается.

"Так, с начала марта и по состоянию на 17 марта средства клиентов - физических лиц в гривне сократились лишь на 1,4%. В то же время валютные средства выросли на 0,8% в долларовом эквиваленте", - отметил НБУ.

Подчеркивается, что банковская система остается высоколиквидной. Все банки своевременно выполняют обязательства перед клиентами.

Со стороны НБУ нет никаких ограничений на работу банков или проведение ими операций (выдачи средств с депозитов, кредитов, обмена валюты и т. д.).

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк рассчитывает на финансовую поддержку для борьбы с последствиями коронавируса от Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка (ВБ), Европейской комиссии и других доноров.

Кроме того, экономист прогнозирует курсовой коридор 27-29 UAH/USD на ближайшие недели.

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