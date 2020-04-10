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Суспільство 2020-04-10T16:00:05+03:00
Українські Новини
Кличко розповів, чому киян масово не тестують на коронавірус

Кличко розповів, чому киян масово не тестують на коронавірус

Елена Новикова
Коронавірус, тести на коронавірус, Коронавірус у Києві, Тестування коронавірусу

Незважаючи на те, що у Києві кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом виросло до 348, киян масово не тестують на COVID-19. На думку лікарів, робити масове тестування всіх жителів міста недоцільно і його практично неможливо організувати. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу

"Ні одна країна в світі не забезпечує масове скринінгове тестування всіх громадян. Це підтверджують і фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я і китайські лікарі, з якими ми теж консультуємося. Купити тест на коронавірус, і зробити його самостійно - неможливо. Експрес-тести роблять тільки лікарі в медустановах столиці. Пацієнту з симптомами захворювання медики повинні зробити спочатку експрес-тест на коронавірус. Якщо тест позитивний, лікарі беруть зразок для ПЛР-тесту. Тобто, вже для лабораторного дослідження. Щоб підтвердити або спростувати діагноз", - сказав мер Кличко.

Мер Києва також додав, що в медустановах столиці на сьогоднішній день є 13000 експрес-тестів, за допомогою яких встановлюють попередній діагноз. А ПЛР-тестів у лікарнях столиці та лабораторному центрі вже зроблено понад 3,5 тисячі.

За тестів ПЛР українського виробництва, мер столиці зазначив, що в Україні їх поки немає, але перша партія очікується вже наступного тижня.

 

Як повідомляли Українські Новини, Кличко розповів, що робити киянам з симптомами коронавірусу, яким відмовили у тестуванні.

Також мер Києва роз'яснив, чи можуть кияни самостійно зробити тест на коронавірус.

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