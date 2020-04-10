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10 квітня 2020, пʼятниця, 13:00 21 Документ
Суспільство 2020-04-10T16:00:06+03:00
Українські Новини
Закритий уже 3 тижні київський метрополітен найняв 11 нових працівників

Закритий уже 3 тижні київський метрополітен найняв 11 нових працівників

Елизавета Драбкина
Карантин, Київський метрополітен, Коронавірус
Метро. Фото: pixabay
Метро. Фото: pixabay

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" констатує збільшення чисельності працівників на 11 в період карантину у порівнянні з лютим, незважаючи на те, що метро припинило свою роботу з 17 квітня.

Про це йдеться у відповіді метрополітену на запит Українських Новин.

"У КП "Київський метрополітен" чисельність працівників збільшилася на 11 співробітників у порівнянні з лютим місяцем поточного року. Також чисельність прийнятих працівників перевищила чисельність звільнених з підприємства за березень 2020 року", - сказано в ньому.

Крім того, підприємство повідомило, що на час карантину співробітники продовжують виконувати свої трудові обов'язки згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку КП.

"А також за бажанням працівників, відповідно до поданих заяв надаються щорічні, соціальні відпустки та відпустки без збереження заробітної плати згідно з чинним законодавством", - йдеться у відповіді метрополітену.

Крім цього, КП відзначило, що заробітна плата працівникам метрополітену виплачується у строки, визначені колективним договором.

Як повідомляли Українські Новини, Київрада розглядала можливість відкрити метро з обмеженнями але мер Києва Віталій Кличко заперечував такі зміни.

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