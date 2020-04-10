Кличко розповів, що робити киянам, яким відмовили у тестуванні на коронавірус

У Києві кількість інфікованих коронавірусом вже досягла 348 осіб. Необхідність тестування на коронавірус може визначити тільки сімейний лікар або лікар-інфекціоніст. Про те, куди звертатися, якщо при наявності симптомів коронавірусу відмовили у проведенні тестування, розповів мер Києва Віталій Кличко на брифінгу в п'ятницю, 10 квітня.

За словами Кличка, в Києві роблять тести всім, хто отримав напрямок, хто звернувся з симптомами, схожими на COVID-19, – в першу чергу до свого сімейного лікаря.

"Є чимало випадків, коли люди просять зробити їм тест, щоб просто перевірити себе. Але потрібно розуміти, що тести, які з такими труднощами закуповує місто, можуть знадобитися дійсно хворій людині. Втім, якщо у вас же є підстави зробити тест, але вам відмовили, звертайтеся зі скаргою на гарячу лінію КМДА 15-51. Або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я", - сказав Віталій Кличко.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні зафіксували вже більше 2 тис. випадків зараження коронавірусом.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві на цих вихідних посилять контроль за дотриманням карантину.