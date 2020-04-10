підписатися на розсилку
27.05 27.5
29.3 30.05
˟
ONLINE
10.04.20 11:00 Видеоконференция NAI Ukraine: "Результаты 2019 и прогнозы развития рынка недвижимости на 2020"

10 квітня 2020, пʼятниця, 10:10 53
Політика 2020-04-10T12:45:04+03:00
Українські Новини
МОЗ змінив прогноз піку захворюваності на коронавірус

МОЗ змінив прогноз піку захворюваності на коронавірус

Анна Рудык
МОЗ, Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Міністерство охорони здоров'я не чекає 14 квітня піку захворюваності на коронавірус в країні.

Про це під час ток-шоу "Право на владу" на каналі 1+1 повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

"До впровадження карантинних заходів пік очікувався на 14 квітня, зараз математичне моделювання показує, що 14 квітня піку у нас не буде...Зараз ми порівнюємо країни ЄС, за скільки вони дійшли до першої тисячі, за скільки країни проходять етап від тисячі до 10 тис., від 10 тис. до 20 тис. і від 20 тис. до 50 тис. Україна сьогодні найбільш пізніше дійшла до тисячі і наші заходи показують, що у нас не така стрімка динаміка зростання від 1 тис. до 10 тис", - сказав він.

Ляшко зазначив, що Україна може пройти пік захворюваності непомітно для системи охорони здоров'я, якщо буде дотримуватись карантинних заходів.

Як повідомляли Українські Новини, в Кабміні розповіли, коли скасують частину обмежень на карантині.

Раніше Ляшко заявляв, що в Україні може початися пік захворюваності на коронавірус з 14-15 квітня, якщо не дотримуватися жорстких обмежувальних карантинних заходів.

Більше новин про: МОЗ Коронавірус коронавірус в Україні Епідемія коронавірусу

В Україні за добу 311 нових випадків коронавірусу....
У МОЗ розповіли, як проводити заключну дезінфекцію...
Якби статистика брехала – лікарні були б завалені ...
США б'ють добові антирекорди по захворюванню корон...
В Україні за добу 311 нових випадків коронавірусу. Всього вже понад 2 тис. інфікованих
Сьогодні 30-й день карантину. Що не можна робити
Новини
Клієнти "Закарпатгазу" сплатили 52% наданих послуг з доставки газу 12:50 Прес-реліз
Тести на коронавірус. Фото: facebook.com/ОП
Кличко розповів, що робити киянам, яким відмовили у тестуванні на коронавірус 12:48
У Києві на вихідних посилять контроль за дотриманням карантину, - Кличко 12:39
Чи можуть кияни самостійно зробити тест на коронавірус. Роз'яснення Кличка 12:30
ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" спростив для клієнтів доступ до Особистого кабінету на 104.ua 12:28 Прес-реліз
більше новин
Кабмін вніс зміни до карантинних обмежень 21:22 Інфографіка
Онлайн-урок історії України під час карантину: Переплутали імператорів, захопили Болгарію 21:17 Відео
Українські нардепи та чиновники повинні лікуватися виключно в Україні, – Світлична 18:12
"Слуга" Нагорняк закликає до повного перезавантаження керівництва енергетичної галузі, - ЗМІ 15:11
Євген Бамбізов спростував інформацію про те, що ексміністр фінансів Уманський запрошував його очолити Податкову службу 08:45
більше новин
"Укрводоканалекологія" має намір звернутися до НКРЕКП з вимогою вивчити причини зростання цін на електроенергію 19:21
Кількість випадків коронавірусу в Україні наближається до двох тисяч 09:35 Інфографіка
Венедіктова відкрила проти Порошенка справу за конкурсом суддів ВС, який сама програла 15:28
Сьогодні 29-й день карантину: деяким пенсіонерам дозволили виходити, а хімчисткам і будматеріалам працювати 08:20
До аптек, в яких немає масок, будуть застосовувати заходи, — Офіс Президента 15:09
більше новин
У світі зареєстрували 1,6 млн заражених коронавірусом. Дані на 10 квітня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok