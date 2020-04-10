МОЗ змінив прогноз піку захворюваності на коронавірус

Міністерство охорони здоров'я не чекає 14 квітня піку захворюваності на коронавірус в країні.

Про це під час ток-шоу "Право на владу" на каналі 1+1 повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

"До впровадження карантинних заходів пік очікувався на 14 квітня, зараз математичне моделювання показує, що 14 квітня піку у нас не буде...Зараз ми порівнюємо країни ЄС, за скільки вони дійшли до першої тисячі, за скільки країни проходять етап від тисячі до 10 тис., від 10 тис. до 20 тис. і від 20 тис. до 50 тис. Україна сьогодні найбільш пізніше дійшла до тисячі і наші заходи показують, що у нас не така стрімка динаміка зростання від 1 тис. до 10 тис", - сказав він.

Ляшко зазначив, що Україна може пройти пік захворюваності непомітно для системи охорони здоров'я, якщо буде дотримуватись карантинних заходів.

Як повідомляли Українські Новини, в Кабміні розповіли, коли скасують частину обмежень на карантині.

Раніше Ляшко заявляв, що в Україні може початися пік захворюваності на коронавірус з 14-15 квітня, якщо не дотримуватися жорстких обмежувальних карантинних заходів.