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04 апреля 2020, суббота, 12:57 45
Медицина 2020-04-04T12:59:19+03:00
Українські Новини
В Украине с 14-15 апреля может начаться пик коронавируса, - главный санврач

В Украине с 14-15 апреля может начаться пик коронавируса, - главный санврач

Валерия Драгомирова
Минздрав, Коронавирус, коронавирус в Украине, Пик коронавируса
Коронавирус. Фото:who.int
Коронавирус. Фото:who.int

В Украине может начаться пик заболеваемости коронавирусом с 14-15 апреля, если не придерживаться жестких ограничительных карантинных мер, которые вводит Кабмин. Об этом сказал на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Прошу всем к этому относиться ответственно. Если мы не будем придерживаться жестких ограничительных карантинных мер, то мы можем ожидать пика заболеваемости коронавирусной инфекцией начиная с 14-15 апреля. Это может привести к массовому поступлению тяжело заболевших в учреждения здравоохранения. И это может привести к большим негативным последствиям, в том числе летальным", - сказал он.


Ранее он сообщил, что Минздрав детально изучает ситуацию с коронавирусом в странах Европейского Союза.

Согласно прогнозам Минздрава, в ближайшее время Украину ожидает пиковый рост коронавирусной болезни.

По словам замминистра, расчеты министерства показывают, что при введении дополнительных мер по изоляции и ограничению мобильности можно значительно уменьшить количество критических случаев заболевания и количество летальных случаев.

Как сообщали Українськi Новини, 4 апреля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось до 1092 человек. 

Кроме того, как часто можно выходить на улицу людям, которые самоизолировались. 

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