Загострення на Донбасі: загинув військовий, ще двоє поранені

Бойовики 21 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 9 квітня, 1 український військовослужбовець загинув, 2 отримали поранення.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"9 квітня збройні формування Російської Федерації здійснили 21 обстріл позицій Об'єднаних сил, дев'ять з яких - із застосуванням мінометів 120-го і 82-го калібру, які з "мінським домовленостями" повинні знаходитися в районах відводу. Окупанти також відкривали вогонь по нашим опорним пунктам із протитанкового ракетного комплексу, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в ньому.

Зазначається, що з метою припинення ворожих провокацій і стабілізації ситуації воїни ООС активно застосовували чергові вогневі засоби.

Українські захисники змусили супротивника відновити режим "тиші" на всіх ділянках лінії зіткнення.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики 11 раз обстріляли позиції українських військових поблизу Павлополя, Водяного, Красногорівки, Новомихайловки, Авдіївки, Харчовика, Старогнатовки і Богданівки.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" збройні формування бойовиків 10 разів порушили встановлений режим "тиші" біля Орехово, Новгородського,Хутора Вольний, Новолуганского, Новоолександрівка, Попасній і Кримського.

Внаслідок ворожих обстрілу загинув 1 український військовослужбовець, двоє захисників отримали поранення.

За попередніми даними розвідки збройних сил, 9 квітня один бойовик був убитий, ще один - поранений.

З початку поточної доби збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли позиції ООВ, які виконують завдання у складі оперативно-тактичної угруповання "Північ".

Стріляли в районі Новозвановки і Новоолександрівки.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання коронавірусом серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Як повідомляли Українські Новини, 9 квітня на Донбасі бойовики обстріляли житловий будинок на Хуторі Вільному.

Також збройні формування Російської Федерації, здійснили вісім обстрілу. Поранення отримав один український військовий.