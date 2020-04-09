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09 апреля 2020, четверг, 09:12 105
Силовые структуры 2020-04-09T09:12:34+03:00
Українські Новини
На Донбассе боевики ранили украинского военного и лишились пятерых "бойцов"

На Донбассе боевики ранили украинского военного и лишились пятерых "бойцов"

Анна Рудык
война на Донбассе, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе
ООС. Фото: Facebook 54-й ОМБР
ООС. Фото: Facebook 54-й ОМБР

Вчера, 8 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, вооруженные формирования Российской Федерации, совершили восемь обстрелов. Ранение получил один украинский военный. Об этом говорится в штабе ООС.

Так, сообщается, что в течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, которые по минским договоренностям должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник четыре раза открывал огонь по подразделениям Объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации прибегли к четырем обстрелам.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения … По предварительным данным разведки, 8 апреля военнослужащие из состава Объединенных сил отправили на лечение минимум пять российских наемников, всех - с ранениями различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Также с начала текущих суток российские оккупационные войска уже дважды нарушили режим прекращения огня. По состоянию на 07:00 утра потерь среди наших защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, на Донбассе боевики обстреляли Марьинку из гранатомета. Ранена местная жительница.

Ранее ВСУ сбили вражеский дрон стоимостью $2 млн.

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