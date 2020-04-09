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09 апреля 2020, четверг, 16:45 22
Силовые структуры 2020-04-09T16:46:13+03:00
Українські Новини
На Донбассе боевики обстреляли жилой дом в Хуторе Вольном

На Донбассе боевики обстреляли жилой дом в Хуторе Вольном

Таня Войтюк
Боевики, Донбасс, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС
Война на Донбассе. Фото: vchasnoua
Война на Донбассе. Фото: vchasnoua

После того, как 8 апреля вооруженные формирования Российской Федерации совершили восемь обстрелов, подразделения операции Объединенных сил (ООС) заявляют, что 1 жилой дом Хутора Вольного Луганской области поврежден из-за взрыва вражеского снаряда.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, передают Українськi Новини.

"Вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня и обстреляли окрестности населенного пункта Хутор Вольный... Сегодня, 9 апреля, вражеский заряд от АГС-17 взорвался во дворе местной жительницы. Осколки от гранаты повредили окна и кровлю дома. К счастью, никто не пострадал", - говорится в нем.

Указано, что применив минометы калибра 82 мм и автоматические станковые гранатометы, боевики подвергли опасности местных жителей, проживающих вблизи линии соприкосновения.

Поскольку обстрелы оккупантов несли прямую угрозу жизни и здоровью мирных жителей подразделения ООС открыли огонь.

Как сообщали Українськi Новини, на оккупированных территориях Донбасса ликвидировали две шахты - Новопавловскую и Миусинскую, они затоплены.

Также 5 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Ранение получил один украинский военный.

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