подписаться на рассылку
27.1 27.55
29.2 29.95
˟
09 апреля 2020, четверг, 18:54 266
Силовые структуры 2020-04-09T18:55:21+03:00
Українські Новини
Боевики стреляли из минометов, ПТРК и гранатометов. Погиб воин ВСУ

Боевики стреляли из минометов, ПТРК и гранатометов. Погиб воин ВСУ

Надежда Комендантова
ООС, Ситуация в зоне ООС, Потери в зоне ООС, Погибшие в ООС, обстрелы в зоне ООС
Донбасс. Фото: Facebook/Оперативне командування
Донбасс. Фото: Facebook/Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North

В то время, как боевики обстреляли жилой дом в Хуторе Вольном

также они 11 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в четверг, 9 апреля, 1 украинский военнослужащий погиб.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"9 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять - с использованием запрещенных "минскими договоренностями" вооружений. Во время обстрелов оккупанты применяли минометы калибра 82 мм, противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 6 раз обстреляли позиции украинских военных вблизи Павлополя, Водяног, Красногоровки, Новомихайловки и Богдановки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования боевиков 5 раз нарушили установленный режим "Тишины" возле Орехово, Новгородского и Крымского.

Вследствие вражеских обстрелов погиб 1 украинский военнослужащий.

На участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной, режим "Тишина" соблюдается.

Случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщали Українськi Новини, на оккупированных территориях Донбасса ликвидировали две шахты - Новопавловскую и Миусинскую, они затоплены.

Также 5 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Ранение получил один украинский военный.

Больше новостей о: ООС Ситуация в зоне ООС Потери в зоне ООС Погибшие в ООС обстрелы в зоне ООС

На Донбассе боевики обстреляли жилой дом в Хуторе ...
Боевики применили гранатометы и пулеметы: ВСУ поне...
На Донбассе ВСУ понесли потери: 1 военный погиб, 1...
На Донбассе боевики обстреляли Марьинку из гранато...
В Киево-Печерской Лавре 26 новых случаев коронавируса. В столице 335 инфицированных
Платное питание и запрет на алкоголь. Кабмин ввел правила нахождения на "бесплатной" обсервации
Новости
Химчистки будут работать, а стройматериалы – нет. Кабмин обновил перечень запретов на карантин 19:23
Легкомысленное поведение мэра Одессы напоминает безрассудство капитана лайнера "Коста Конкордия", - журналист 19:21
В Киевской области за сутки произошло 132 пожара 19:08
Добыча нефти в мире может сократиться на 20 % 18:58
Боевики стреляли из минометов, ПТРК и гранатометов. Погиб воин ВСУ 18:54
больше новостей
Какие места могут посещать пенсионеры, - разъяснение Кабмина 08:45
В США 400 тыс. зараженных коронавирусом. Данные по всему миру 8 апреля 08:30
Дополнительные выплаты пенсионерам в апреле. Кому еще "светит" карантинная тысяча 05:30
На оккупированном Донбассе первая смерть от коронавируса: боевики отрицают 08:38
Морозы со снегом и аномальное потепление: прогноз на Вербное воскресенье и Страстную неделю 06:00 Инфографика
больше новостей
НАБУ засекретило дело о возможной коррупции Нефедова 17:22
Израиль попросил паломников не ехать в Умань на Песах 09:40
"Пленки Ермака" назвали спецоперацией по срыву мирного процесса на Донбассе 10:01
Глава Нацполиции Клименко утроил оклад многочисленными надбавками 10:00 Документ
Снявший видео с братом Ермака является внештатным агентом СБУ, - адвокат Мостовенко 10:37
больше новостей
В Киевской ОГА допустили продление карантина до осени
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok