Боевики стреляли из минометов, ПТРК и гранатометов. Погиб воин ВСУ

В то время, как боевики обстреляли жилой дом в Хуторе Вольном,

также они 11 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в четверг, 9 апреля, 1 украинский военнослужащий погиб.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"9 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять - с использованием запрещенных "минскими договоренностями" вооружений. Во время обстрелов оккупанты применяли минометы калибра 82 мм, противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 6 раз обстреляли позиции украинских военных вблизи Павлополя, Водяног, Красногоровки, Новомихайловки и Богдановки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования боевиков 5 раз нарушили установленный режим "Тишины" возле Орехово, Новгородского и Крымского.

Вследствие вражеских обстрелов погиб 1 украинский военнослужащий.

На участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной, режим "Тишина" соблюдается.

Случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщали Українськi Новини, на оккупированных территориях Донбасса ликвидировали две шахты - Новопавловскую и Миусинскую, они затоплены.

Также 5 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Ранение получил один украинский военный.