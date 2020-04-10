У світі зареєстрували 1,6 млн заражених коронавірусом. Дані на 10 квітня

У п'ятницю, 10 квітня, у світі зареєстровано 1 602 216 випадків зараження коронавірусом, 355 079 з них одужали, 95 735 - померли, в той час, як в Україні станом на 8 квітня 9:00 кількість зареєстрованих випадків коронавіруса наближається до двох тисяч.

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса. Центр регулярно оновлює статистику зафіксованих випадків в кожній країні.

Найбільше людей з підтвердженим диагнощом COVID-19 у США, де вірус підтвердили у 466 033 людей (за добу 33 901), 16 690 з них померли, а 25 988 - вилікувалися.

На другому місці знаходиться Іспанія. Коронавірусом заразилися 222 153 людей (за добу 5 002). Одужали 52 165 і загинули 15 447 осіб.

В Італії коронавірус потдтвердили у 143 626 осіб (з 4 добу 204), всього в країні 18 279 летальних випадків, а одужали від коронавірусу 28 470 чоловік.

Франція знову обігнала Німеччину за кількістю заражених COVID-19. Коронавірусом в цій країні заразилися 118 783, померло - 12 228, а одужали - 23 441 чоловік.

Німеччина, де зафіксували 118 235 випадків (4 939 за добу), опинилася на п'ятому місці. Кількість померлих в країні - 2 607 осіб, а одужали 52 407.

Як захиститися від коронавірусу:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Профілактика коронавіруса. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, вірусолог пояснив, чому в Україні більше померлих від коронавірусу, ніж видужали.

Раніше в Кіровоградській області жінка з коронавірусом померла через сім хвилин після госпіталізації.