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09 квітня 2020, четвер, 23:30 20 Інфографіка
Медицина 2020-04-10T00:15:02+03:00
Українські Новини
У Чернівецькій області вводять особливий режим: 76 нових заражень коронавірусом за добу

У Чернівецькій області вводять особливий режим: 76 нових заражень коронавірусом за добу

Надежда Комендантова
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У Чернівецькій області, яка стала одним з епіцентрів поширення коронавірусу, в четвер зафіксували 76 нових випадків зараження COVID-19.

Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук під час брифінгу.

"Сьогодні ми маємо надзвичайно тривожне число встановлених нових фактів зараження буковинців коронавирусной хворобою. Наш лабораторний центр встановив аж 76 нових випадків. Загальна кількість інфікованих буковинців становить 379. Ця статистика і динаміка зростання дуже загрозливою", - повідомив чиновник.

У той же час, внаслідок дуже швидкого поширення коронавірусу в найближчі вихідні в Чернівецькій області введено особливий режим, повідомила Чернівецька обласна держадміністрація в Facebook.

"З 13:00 суботи, 11 квітня, до 6:00 понеділка, 13 квітня, в Чернівецькій області буде діяти особливий режим, буковинців просять залишатися вдома", - сказано в повідомленні.

В ОДА повідомили, що за рекомендацією державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки додаткові обмежувальні заходи в найближчі вихідні введуть для всіх західних областей України.

Оперативний моніторинг

У той же час, Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює летальність від COVID-19 на рівні 3,4%. Але варто пам'ятати, що для 96,6% хворих на цей недуг не буде таких наслідків. Стрімке зростання хворих не означає, що саме Ви захворієте.

 

Як повідомляли Українські Новини, 21 березня мер Чернівців Олексій Каспрук розпорядився перекрити дороги на в'їзд і виїзд з міста з-за загрози поширення коронавіруса. З 3 квітня вся Чернівецька область обмежила в'їзд і виїзд громадян і транспортних засобів.

станом на ранок 9 квітня в Україні підтверджені 1892 випадки захворювання COVID-19, протягом 8 квітня підтверджено 224 нових випадки. В результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 57 осіб. Чернівецька область лідирує - 302 випадку.

 

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