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09 квітня 2020, четвер, 22:05 14
Суспільство 2020-04-10T00:15:02+03:00
Українські Новини
У Чорнобильській зоні рівень радіації прийшов в норму

У Чорнобильській зоні рівень радіації прийшов в норму

Ольга Фандорина
пожежа, Пожежа у Чорнобильській зоні, Чорнобильська зона, Радіація
Гасіння пожежі в Чорнобильській зоні. Фото: Держнс
Гасіння пожежі в Чорнобильській зоні. Фото: Держнс

Лісова пожежа в Чорнобильській зоні відчуження триває з 4 квітня, але радіаційний фон не перевищує допустиму норму. Про це повідомили в прес-службі Державного агентства України з управління зоною відчуження.

На даний момент пожежу гасять поблизу села Чистогалівка на території Корогодського лісництва, де спостерігається тління лісової підстилки окремими осередками на площі близько 20 га.

Також спостерігається тління трав'яного настилу та чагарників на території Денисовецкого лісництва в заплаві річки Грезля. Трав'яний настил тліє і на території Котовського лісництва між смт Поліське, селом Тараси і селом Володимирівка.

Зазначили В Держагентстві, що розповсюдження пожежі немає, а радіаційний фон у зоні відчуження знаходиться в межах норми.
 

Рівні потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання в районі пожежі істотно не змінилися, коливання поточних значень знаходяться у звичних для кожного пункту межах.

Як повідомляли Українські Новини, поліція відкрила кримінальну справу через пожежу в Чорнобильській зоні. Також правоохоронці знайшли палія трави, який влаштував пожежу в Чорнобильській зоні.

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