Двоє медпрацівників захворіли коронавірусом в Полтавській області

У Полтавській області позитивний тест на коронавірус Covid-19 виявили у лікаря і медсестри Миргородської центральної районної лікарні. Про це повідомляє прес-служба Полтавської ОДА.

"На жаль, за добу у нас підтвердилися двоє нових випадків захворювання коронавірусом. Йдеться про 73-річної врачихи і 46-річної медичній сестрі з Миргородської ЦРЛ. Вони знаходяться у задовільному стані", - повідомив голова ОДА Олег Синегубов.

Лікар перебуває на домашньому лікуванні, а медсестра госпіталізована. Вони обидві контактували з першим пацієнтом в Миргороді, у якого виявили коронавірус.

Як захиститися від коронавіруса:

уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ, мінімальна дистанція - 1,5 метра;

не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа та рота;

термічно обробляйте продукти – не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птиця;яйця;

у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

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