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09 квітня 2020, четвер, 21:38 6
Суспільство 2020-04-09T21:40:09+03:00
Українські Новини
Двоє медпрацівників захворіли коронавірусом в Полтавській області

Двоє медпрацівників захворіли коронавірусом в Полтавській області

Ольга Фандорина
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, Коронавірус у медиків
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

У Полтавській області позитивний тест на коронавірус Covid-19 виявили у лікаря і медсестри Миргородської центральної районної лікарні. Про це повідомляє прес-служба Полтавської ОДА.

"На жаль, за добу у нас підтвердилися двоє нових випадків захворювання коронавірусом. Йдеться про 73-річної врачихи і 46-річної медичній сестрі з Миргородської ЦРЛ. Вони знаходяться у задовільному стані", - повідомив голова ОДА Олег Синегубов.

Лікар перебуває на домашньому лікуванні, а медсестра госпіталізована. Вони обидві контактували з першим пацієнтом в Миргороді, у якого виявили коронавірус.

Як захиститися від коронавіруса:

  • уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ, мінімальна дистанція - 1,5 метра;
  • не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа та рота;
  • термічно обробляйте продукти – не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птиця;яйця;
  • у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавірусаЯк захиститися від коронавіруса

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