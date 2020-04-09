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09 квітня 2020, четвер, 19:42 4
Суспільство 2020-04-09T19:51:11+03:00
Українські Новини
У МЗС розповіли, скільки українців захворіло коронавірусом за кордоном

У МЗС розповіли, скільки українців захворіло коронавірусом за кордоном

Таня Войтюк
МЗС, Коронавірус, Коронавірус в світі, коронавірус в українців
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

У той час як в Україні кількість випадків коронавіруса зросла і наближається до двох тисяч, 174 українця за кордоном лікуються від Covid-19.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці "Коронавірус у світі" від Міністерства закордонних справ Facebook, передають Українські Новини.

станом на 18:00 четверга 174 громадянина України лікуються за кордоном від коронавіруса: з них 3 в Австрії, 1 в Бельгії, 22 в Греції, 1 в Єгипті, 5 в Іспанії, 121 в Італії, 1 на Мальті, 1 в Нігерії, 1 в Нідерландах, 1 в Об'єднаних Арабських Еміратах, 4 у Польщі, 1 в Португалії, 1 в Росії, 1 на Сейшельських островах, 1 в Сербії, 2 в США, 1 в Таїланді, 4 в Німеччині, 1 в Чехії, 1 в Швеції.

Одужали 19 українців: 1 в Британії, 4 в Домініканській Республіці, 2 в Італії, 1-в Нігерії, 2 в Об'єднаних Арабських Еміратах, 2 у Польщі, 1 в Таїланді, 1 в Німеччині, 1 в Швейцарії, 1 у Швеції, 4 в Японії.

5 українців за кордоном померли.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін оновив перелік заборон на період карантину.

Тим часом маски і антисептики є в частині київських аптечних мереж.

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