Где продается антибиотик азитромицин и сколько он стоит

В то время, как в Киев завезли "Плаквенил" для лечения коронавируса, в крупных аптечных сетях имеется в наличии азитромицин – один из наиболее продаваемых антибиотиков.

Об этом Українським Новинам сообщили представители ряда киевских аптек, передают Українськi Новини.



По состоянию на 16:00 06 апреля в аптеках сетей "Доброго дня" и "Бажаємо здоров’я" азитромицин имеется в наличии в большей части аптек.



В аптеках "Виталюкс", "Мед-Сервис", "Аптека низьких цін", азитромицин есть только в некоторых аптеках сетей.



В аптеках сети "Доброго дня" цена на азитромицин составляет 47,5 гривен. В аптеках сети "Виталюкс" цена на препарат составляет 86,5 гривен.



В сети "Аптека низьких цін" и "Бажаємо здоров’я" цена на азитромицин составляет 57 гривен.



В аптеках сети "Мед-Сервис" цена на препарат составляет 44,75 гривен.



Как сообщали Українськi Новини, азитромицин – это антибиотик, который используется в случае тяжелых осложнений при коронавирусе, его самостоятельное использование может быть опасно и привести к формированию устойчивости к препарату.



Министерство здравоохранения ввело единый государственный протокол лечения больных COVID-19.