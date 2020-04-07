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07 апреля 2020, вторник, 14:27 514
Медицина 2020-04-07T14:32:29+03:00
Українські Новини
Где продается антибиотик азитромицин и сколько он стоит

Где продается антибиотик азитромицин и сколько он стоит

Валерия Драгомирова
Аптеки, Коронавирус, Антибиотик, Азитромицин
Таблетки. Фото: pixabay
Таблетки. Фото: pixabay

В то время, как в Киев завезли "Плаквенил" для лечения коронавируса, в крупных аптечных сетях имеется в наличии азитромицин – один из наиболее продаваемых антибиотиков.

Об этом Українським Новинам сообщили представители ряда киевских аптек, передают Українськi Новини.

По состоянию на 16:00 06 апреля в аптеках сетей "Доброго дня" и "Бажаємо здоров’я" азитромицин имеется в наличии в большей части аптек.

В аптеках "Виталюкс", "Мед-Сервис", "Аптека низьких цін", азитромицин есть только в некоторых аптеках сетей.

В аптеках сети "Доброго дня" цена на азитромицин составляет 47,5 гривен. В аптеках сети "Виталюкс" цена на препарат составляет 86,5 гривен.

В сети "Аптека низьких цін" и "Бажаємо здоров’я" цена на азитромицин составляет 57 гривен.

В аптеках сети "Мед-Сервис" цена на препарат составляет 44,75 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, азитромицин – это антибиотик, который используется в случае тяжелых осложнений при коронавирусе, его самостоятельное использование может быть опасно и привести к формированию устойчивости к препарату.

Министерство здравоохранения ввело единый государственный протокол лечения больных COVID-19.

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