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10 квітня 2020, пʼятниця, 06:00 15 Інфографіка
Фінанси 2020-04-10T09:00:02+03:00
Українські Новини
Пенсії почнуть індексувати в травні. Кабмін прийняв постанову

Пенсії почнуть індексувати в травні. Кабмін прийняв постанову

Валерия Драгомирова
ПФУ, Пенсії, Пенсіонери, індексація пенсій
Пенсії почнуть індексувати в травні
Пенсії почнуть індексувати в травні

Незважаючи на те, що пенсії не проіндексували 1 березня, індексація розпочнеться з 1 травня. Кабінет Міністрів прийняв постанову № 251, яка регулює питання проведення індексації пенсій в 2020 році.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду в Facebook, передають Українські Новини.

"Постановою визначена дата проведення індексації пенсій в 2020 році: це - 1 травня. Перерахунок пенсій проводитиметься із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, у розмірі 1,11", - йдеться в повідомленні.

У разі, коли розмір підвищення в результаті перерахунку пенсії менше 100 гривень, буде встановлено доплату до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

Наголошується, що виплата перерахованих пенсій буде здійснюватися починаючи з травня місяця 2020 року у встановленому порядку через уповноважені банки або доставлена додому "Укрпоштою".

Пенсії проіндексують в травні 2020 року. Інфографіка: ПФУПенсії проіндексують в травні 2020 року. Інфографіка: ПФУ

Як повідомляли Українські Новини, на індексацію пенсій і виплату пенсіонерам по 1000 гривень хочуть виділити 20 млрд.


Крім того, заступник голови Офісу президента Ковалів розповіла, за рахунок чого буде проведена індексація пенсій.

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