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04 февраля 2020, вторник, 17:19 36
Верховная Рада и партии 2020-02-04T17:23:18+02:00
Українські Новини
Рада снизила ренту на добычу янтаря

Рада снизила ренту на добычу янтаря

Ярина Вацяк
Верховная Рада, Рента, Рента на добычу ресурсов, добыча янтаря
Янтарь. Фото: ambery.ru
Янтарь. Фото: ambery.ru

Верховная Рада снизила ренту на добычу янтаря с 25% до 10%.

За принятие законопроекта №2241 за основу и в целом проголосовали 290 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

При этом на период до 31 декабря 2020 года включительно будет действовать рентная ставка в размере 5%, а до 31 декабря 2021 года – 8%.

Также Кабмин обязан на протяжении трех месяцев после вступления в силу данного закона привести собственные нормативно-правовые акты в соответствие с этим законом и обеспечить приведение другими министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с этим законом.

Данный закон вступает в силу на следующий день после публикации.

Как сообщали Українські Новини, Рада 19 декабря легализировала добычу янтаря и ввела штраф за незаконную добычу в размере от 3 тыс. до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 тыс. гривен до 170 тыс. гривен) или лишение свободы на срок от 2 до 3 лет.

Кабмин предлагает Раде запретить экспорт сырца янтаря и ввести продажу разрешений по добыче янтаря через электронные аукционы.

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