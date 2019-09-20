Полиция изъяла 600 кг янтаря при обыске в Ровенской области

Сотрудники полиции 19 сентября изъяли 600 кг янтаря в ходе проведения обысков у четырех участников преступной группы в поселке Владимирец (Ровенская область). Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Ривненской области, передают Українські Новини.

"Полицейские разоблачили незаконную деятельность преступной группы в составе четырех человек, которую они осуществляли в поселке Владимирец. Во время обысков правоохранители изъяли оборудование и янтарь", - говорится в нем.

Санкционированные обыски провели следователи следственного управления при оперативном сопровождении сотрудников Управления стратегических расследований полиции Ровенской области, при процессуальном руководстве прокуратуры Ровенской области.

В рамках уголовного производства, начатого по части 1 статьи 198 (незаконное приобретение, хранение и сбыт имущества, добытого преступным путем) Уголовного кодекса, в поселке Владимирец полицейские провели пять обысков у четырех участников преступной группы.

По их результатам у 4 местных жителей полицейские изъяли 30 мешков янтаря, в том числе и обработанного, общим весом почти 600 кг.

Кроме того, в помещении 41-летнего жителя Владимирца правоохранители обнаружили еще и станки для обработки янтаря-сырца, на которые в рамках уголовного производства будет наложен арест.

Изъятый ​​янтарь направлен на экспертизу.

Следственные действия продолжаются.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский поручил новоназначенному председателю Ровенской областной государственной администрации Виталию Ковалю совместно с правоохранителями разрешить проблему незаконных рубок леса и незаконной добычи янтаря в области.