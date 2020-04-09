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09 квітня 2020, четвер, 13:30 4
Економіка 2020-04-09T16:30:04+03:00
Українські Новини
Хрін до великоднього столу. Де в Києві дешевше купити популярний соус

Хрін до великоднього столу. Де в Києві дешевше купити популярний соус

Кира Молчанова
Ашан, Ціни на продукти, Великдень-2020, Супермаркети, Сільпо, Великдень вдома
Хрін. Фото: Pixabay
Хрін. Фото: Pixabay

Незважаючи на те, що представники усіх релігійних конфесій і президент України Володимир Зеленський просить українців залишатися вдома на Великдень, святкування у сімейному колі ніхто відмінити не може. В умовах кризи, що насувається, важливо, щоб великодній кошик не спустошив сімейний бюджет. У зв'язку з цим Українські Новини оцінили ціни на хрін в різних торгових мережах столиці.

Так, у торговельній мережі "Сільпо" упаковка гострого хрону з буряком коштує від 8 гривень. Найдорожчий консервований хрін – з вершками. Він коштує майже 73 гривні за 250 грам.

Скріншот сайтуСкріншот сайту "Сільпо"

В супермаркеті "Новус" хрін коштує від 10 гривень за 130 грам гострого класичного соусу або соусу з буряком. Найдорожча позиція в цій категорії товарів – майже 57 гривень за 212 мл

Скріншот сайтуСкріншот сайту "Новус"

У супермаркетах мережі "Ашан" класичний білий хрін можна купити за майже 8 гривень за упаковку в 130 грам. Трохи дешевше 125-грамова баночка хрону з буряком. Вона коштує 7 гривень 80 копійок. Найдорожча позиція — це знову вершковий хрін за майже 50 гривень. Тут же можна купити хрін з додаванням лимона за 11 гривень.

Скріншот сайтуСкріншот сайту "Ашан"

Супермаркет "Мегамаркет" пропонує хрін по 10 гривень за 130 грам або по 16.80 за 190 грам. Тут же можна придбати екзотичний хрін васабі у вигляді порошку. Його ціна починається від 9 грн за 10 грам.

Скріншот сайтуСкріншот сайту "Мегамаркет"

Як повідомляли Українські Новини, компанія "Ашан Україна" (український представник французької мережі роздрібної торгівлі Auchan Group) має намір припинити роботу всіх своїх магазинів на Великдень, 19 квітня.

напередодні Великодня з 13 по 17 квітня "Укрпошта" буде безкоштовно доставляти великодні паски українцям за попереднім замовленням.

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