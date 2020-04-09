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09 квітня 2020, четвер, 13:57 7
Суспільство 2020-04-09T17:45:04+03:00
Українські Новини
У Вінниці запрацював популярний сервіс доставки їжі

У Вінниці запрацював популярний сервіс доставки їжі

Кира Молчанова
Вінницька область, Вінниця, UberEats, доставка їжі
Доставка їжі. Фото: Pixabay
Доставка їжі. Фото: Pixabay

Сервіс доставки їжі UberEats Ukraine міжнародної компанії Uber, який нещодавно ввів безконтактну доставку, запрацював у Вінниці.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Сьогодні Über оголошує про початок роботи своєї програми на замовлення та доставку їжі в п'ятому місті України - Вінниці", - сказано в ньому.

Наголошується, що на етапі запуску партнерами UberEats стали більше 30 вінницьких ресторанів, серед яких 7 РАНКУ, "Булки", "Бібліотека", "Теремок", "Гості", гастропаб "Батискаф", Igogo, Pan Cake.

Спочатку послуга буде доступна з 10:00 до 22:00, в центрі міста і таких житлових районах, як Вишенька, Поділля, Корея, Старе Місто і Замостянський.

Вартість доставки складе 40 гривень, без обмежень по сумі мінімального замовлення.

Також клієнти можуть замовити їжу "на винос" через UberEats, а ресторани не будуть платити сервісний збір.

На даний момент компанія співпрацює з більш ніж 1 450 партнерами-ресторанами по всій Україні.

Як повідомляли Українські Новини, Київське територіальне відділення Антимонопольного комітету (АМКУ) констатує відсутність зростання цін на основні продукти в Києві під час карантину.

При цьому Асоціація виробників молока (АВМ) констатує, що в березні 2020 року ціна на молоко питне 2,5% жирності зросла на 4,7% до 28,45 гривні/кг порівняно з березнем 2019 року.

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