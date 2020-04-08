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08 апреля 2020, среда, 15:46 566
Экономика 2020-04-08T15:46:27+03:00
Українські Новини
Цены на молочку подскочили в марте

Цены на молочку подскочили в марте

Елена Литвин
Карантин, рост цен, цены на молоко, Цены на продукты, коронавирус в Украине
Молочные продукты в магазинах. Фото: АПМ
Молочные продукты в магазинах. Фото: АПМ

В то время, как стоимость лимонов выросла в 2,5 раза, Ассоциация производителей молока (АПМ) констатирует, что в марте 2020 года цена на молоко питьевое 2,5% жирности выросла на 4,7% до 28,45 гривны/кг по сравнению с мартом 2019 года.

Об этом говорится в сообщении АПМ, передают Українськi Новини.

"Согласно собственному мониторингу цен на молочную продукцию в крупнейших торговых сетях, Ассоциация производителей молока констатирует факт подорожания молочной продукции на полках магазинов. Так, средняя цена на молоко питьевое 2,5% жирности в марте составила 28,45 гривны/кг, что на 4,7% выше, чем в марте прошлого года", - сказано в нем.

При этом за 1-й квартал текущего года рост составил 1% по сравнению с ценами на конец прошлого года.

В марте цена на масло сливочное составила 225,39 гривны/кг, что на 8,7% выше, чем в аналогичном месяце прошлого года и на 1,5% выше, чем в декабре 2019 года.

Также сыр "Российский" подорожал на 8,6% до 223,62 гривны/кг по сравнению с мартом 2019 года и на 3% по сравнению с концом 2019 года, творог подорожал на 7% и 1,4% соответственно и стоит 137,8 гривны/кг.

Кроме того, сметана 15% жирности также выросла в цене на 7% и на конец марта стоила 72,02 гривны/кг, хотя рост в течение 1-го квартала был минимальным - 0,4%.

Меньше всего выросла цена на йогурты питьевые - 0,9% по сравнению с мартом 2019 года до 61,64 гривны/кг, однако по сравнению с концом прошлого года цена уменьшилась на 1,5%.

Отмечается, что торговые сети обосновали рост цен усилением спроса на отдельные молочные продукты и дополнительными затратами сетей из-за мер биобезопасности.

Тем не менее, после проведения Антимонопольным комитетом проверок, цены в последнюю неделю марта начали снижаться.

Согласно сообщению, уже разработан меморандум об усилении сотрудничества между Кабинетом Министров, торговыми сетями и агроассоциациями для обеспечения бесперебойного снабжения потребителей продуктами питания по обоснованным ценам с условием обязательного своевременного расчета за товар со стороны сетей.

Главное требование производителей - не более 14 дней отсрочки платежа (обычно достигает 30-90 и более дней).

Как сообщали Українськi Новини, АМКУ отмечает, что цены на продукты в Киеве прикратили расти.

Ранее Рада ввела штрафы за наценку в 1,2 раза на социально значимые продукты.

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