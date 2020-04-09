МОЗ запустить онлайн-уроки щодо використання апаратів ШВЛ для лікарів в регіонах

Міністерство охорони здоров'я має намір незабаром запустити онлайн центр для консультацій лікарів в регіонах, у тому числі щодо використання апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Президента за підсумками традиційної наради під головуванням Володимира Зеленського щодо боротьби з коронавірусом, передають Українські Новини.

"На нараді наголошувалося, що навіть отримавши сучасні апарати штучної вентиляції легенів, лікарі в регіонах часто не вміють ними користуватися. Тому потрібно організувати навчання медиків", - сказано в ньому.

Зеленський закликав організувати онлайн-уроки, щоб лікарі в областях могли швидко навчитися.

"У відповідь міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що незабаром запрацює інформаційно-консультаційний центр для консультацій лікарів в онлайн-режимі", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли "Українські Новини", у Києві понад 60 апаратів ШВЛ знаходяться в неробочому стані.

Раніше повідомлялося про те, що у столиці лікарні готові до прийому "другої хвилі" пацієнтів з коронавірусом.