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  • Тести на коронавірус не роблять, щоб заощадити бензин і костюми для лікарів, - сімейний лікар з Києва
09 квітня 2020, четвер, 14:28 8
Медицина 2020-04-09T14:29:28+03:00
Українські Новини
Тести на коронавірус не роблять, щоб заощадити бензин і костюми для лікарів, - сімейний лікар з Києва

Тести на коронавірус не роблять, щоб заощадити бензин і костюми для лікарів, - сімейний лікар з Києва

Валерия Драгомирова
Київ, Коронавірус, Тест на коронавірус
Тести на коронавірус. Фото: Христина Процак/tvoemisto.tv
Тести на коронавірус. Фото: Христина Процак/tvoemisto.tv

Незважаючи на те, що в Україну прибули 100 тис. високоточних ПЛР тест-систем закуплених у Південній Кореї, медики не поспішають тестувати можливих хворих на коронавірус. Про це "КП в Україні" розповів сімейний лікар з Києва Леонід.

"У нас досі діє усне розпорядження розпитувати хворих про їх переміщення та контактах, перш ніж направляти бригаду. І справа не в самих тестах, а в тому, що на них накручується: це бензин для машини, захисні костюми для лікарів, дезінфекція. Стара радянська система, коли медицина працює на інтереси свого керівництва, а не заради користі пацієнта, на жаль, залишається", - каже лікар.


Леонід також підозрює, що головна проблема полягає в тому, що українські вірусологічні лабораторії не можуть впоратися з великою кількістю тестів, масова діагностика штучно гальмується.

Побічно на це натякнув і головний санітарний лікар Віктор Ляшко, коли говорив, що можемо, але не хочемо. Мовляв, в Україні планується впроваджувати масове тестування, але для цього "необхідно враховувати здатності системи охорони здоров'я, лабораторної мережі та економічного стану країни".

Як повідомляли Українські Новини, у Кіровоградській області через сім хвилин після госпіталізації померла жінка, у якої знайшли коронавірус.

Крім того, у Києво-Печерській Лаврі 26 нових випадків коронавірусу. У столиці 335 інфікованих.

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