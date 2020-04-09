Тести на коронавірус не роблять, щоб заощадити бензин і костюми для лікарів, - сімейний лікар з Києва

Незважаючи на те, що в Україну прибули 100 тис. високоточних ПЛР тест-систем закуплених у Південній Кореї, медики не поспішають тестувати можливих хворих на коронавірус. Про це "КП в Україні" розповів сімейний лікар з Києва Леонід.

"У нас досі діє усне розпорядження розпитувати хворих про їх переміщення та контактах, перш ніж направляти бригаду. І справа не в самих тестах, а в тому, що на них накручується: це бензин для машини, захисні костюми для лікарів, дезінфекція. Стара радянська система, коли медицина працює на інтереси свого керівництва, а не заради користі пацієнта, на жаль, залишається", - каже лікар.



Леонід також підозрює, що головна проблема полягає в тому, що українські вірусологічні лабораторії не можуть впоратися з великою кількістю тестів, масова діагностика штучно гальмується.



Побічно на це натякнув і головний санітарний лікар Віктор Ляшко, коли говорив, що можемо, але не хочемо. Мовляв, в Україні планується впроваджувати масове тестування, але для цього "необхідно враховувати здатності системи охорони здоров'я, лабораторної мережі та економічного стану країни".



Як повідомляли Українські Новини, у Кіровоградській області через сім хвилин після госпіталізації померла жінка, у якої знайшли коронавірус.



Крім того, у Києво-Печерській Лаврі 26 нових випадків коронавірусу. У столиці 335 інфікованих.