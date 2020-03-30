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  • В Украину прибыли 100 тыс. высокоточных ПЦР тест-систем закупленных в Южной Корее
30 марта 2020, понедельник, 13:50 635
Политика 2020-03-30T13:50:01+03:00
Українські Новини
В Украину прибыли 100 тыс. высокоточных ПЦР тест-систем закупленных в Южной Корее

В Украину прибыли 100 тыс. высокоточных ПЦР тест-систем закупленных в Южной Корее

Ирина Дорофейчук
Тесты, Медицина, Пандемия, Новинский, Коронавирус
Доставка медицинского оборудования из Республики Корея. Фото: пресс-служба ВН
Доставка медицинского оборудования из Республики Корея. Фото: пресс-служба ВН

Сегодня ночью в международный аэропорт "Борисполь" из Южной Кореи прибыла партия 100 тыс. высокоточных тест-систем DialPlexQ™️ 2019-nCoV закупленных Международным благотворительным фондом Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда.

Доставка оборудования была организована по линии МИД Украины в тесном сотрудничестве со Штабом по борьбе с эпидемией коронавируса при Офисе Президента Украины.

Для закупки тестов Фонд Новинского выделил более 1,5 млн долл.

"Это тот посильный вклад, которым каждый из нас сегодня может помочь государству, чтобы остановить общую беду. Наш Фонд продолжает закупки, уже проплачены следующие партии оборудования и средств защиты, и по мере наличия у поставщиков мы будем привозить их в Украину", - цитирует пресс-служба основателя Фонда, народного депутата Вадима Новинского.

Основным принципом закупленных тест-систем является метод ПЦР (полимеразная цепная реакция) в реальном времени (Real Time PCR), путем которого можно определить специфические гены РНК. Время проведения теста от 105 до 120 мин.

Все тесты имеют cертификат Европейского соответствия (CE-IVD)

По завершении таможенного оформления тест-системы будут переданы ГП "Укрвакцина" и в течение недели будут распределены по инфекционным лабораториям, которые имеют соответствующие условия для хранения и работы с подобными реагентами во всех регионах Украины.

Как сообщалось, ранее Фонд Вадима Новинского закупил в КНР 10 высокоэффективных аппаратов искусственной вентиляции легких, 850 комплектов индивидуальной защиты медиков и 10 тыс. экспресс-тестов. Оборудование и тесты в настоящее время передаются в региональные специализированные медучреждения. В это воскресенье вторым авиабортом из Китая прибыли закупленные Фондом тысячи костюмов и респираторов высшей степени защиты для медиков. Они распределены в Донецкую, Херсонскую, Николаевскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Харьковскую области.

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