підписатися на розсилку
27.1 27.55
29.2 29.95
˟
ONLINE
9.04.20 14:00-16:30 Видеоконференция по вопросам работы предприятий водоснабжения и водоотведения

09 квітня 2020, четвер, 14:10 12
Фінанси 2020-04-09T14:15:01+03:00
Українські Новини
Укрексімбанк виплатив гонорар у півмільйона гривень голові наглядової ради

Укрексімбанк виплатив гонорар у півмільйона гривень голові наглядової ради

Елена Новикова
Гонорар, декларація про доходи, Укрексімбанк, наглядова рада
Укрексімбанк. Фото: wikipedia.org
Укрексімбанк. Фото: wikipedia.org

Державний експортно-імпортний банк виплатив гонорари та інші виплати у квітні голові наглядової ради у розмірі 0,5 млн гривень і членам ради - по 0,4 млн гривень, в той час, як вчителям планують виплачувати середню зарплату за віддалену роботу в період карантину.

Про це свідчать відповідні декларації членів наглядової ради Укрексімбанку, передають Українські Новини.

Зокрема, 2 квітня голова наглядової ради Оляна Гордієнко отримала 511 тис. гривень, Сергій Коновець (незалежний член спостережної ради) та Юрій Буца (представник Кабміну в наглядовій раді) по 432 тис. гривень, Дмитро Каплюк і Вікторія Страхова отримали по 393 тис. гривень.

Декларації ще трьох членів наглядової ради Укрексімбанку поки ще не оприлюднені.

Як повідомляли Українські Новини, посадовий оклад голови Національного банку Якова Смолія складає 417 285 гривень при середній зарплаті співробітників НБУ в 30 590 гривень.

Раніше повідомлялося про те, що до карантину НБУ встиг оштрафувати 3 банку на 4,4 млн. Укрексімбанк оштрафований на 600 тис. гривень.

Більше новин про: Гонорар декларація про доходи Укрексімбанк наглядова рада

Fitch підтвердив довгострокові рейтинги дефолту ем...
"Суд поставив крапку у справі": експерт про незако...
В. о. голови правління "Аграрний фонд" Баришев зад...
Вакарчук не знає про вартість свого виступу на кор...
Сьогодні 29-й день карантину: деяким пенсіонерам дозволили виходити, а хімчисткам і будматеріалам працювати
Вночі хворих з Олександрівської лікарні евакуювали через повідомлення про мінування
Новини
МОЗ запустить онлайн-уроки щодо використання апаратів ШВЛ для лікарів в регіонах 14:34
Тести на коронавірус не роблять, щоб заощадити бензин і костюми для лікарів, - сімейний лікар з Києва 14:28
Укрексімбанк виплатив гонорар у півмільйона гривень голові наглядової ради 14:10
Автомобіль головного санлікаря Ляшка врізався в мікроавтобус журналістів у Миколаєві 14:01
Кому банки продовжать термін дії банківських карт на три місяці 13:54
більше новин
У немовляти депутата Скороход підтвердили коронавірус. Стан депутата погіршився 20:21
Безкоштовне Пробне ЗНО онлайн від ЯвКурсі: учасників вже більше, ніж у пробного офлайн і реєстрація продовжується! 10:08 Прес-реліз
Міністр інфраструктури Криклій спробував приховати свій бек-офіс після скандалу, - ЗМІ 21:42
Нардепи звернулися до Венедіктової і Холодницкого розслідувати дії прокурорів у справі Кулика 19:41
У США 400 тис. хворих на коронавірус. Дані у всьому світі 8 квітня 08:37
більше новин
Безкоштовне Пробне ЗНО онлайн від ЯвКурсі: учасників вже більше, ніж у пробного офлайн і реєстрація продовжується! 10:08 Прес-реліз
У немовляти депутата Скороход підтвердили коронавірус. Стан депутата погіршився 20:21
Кожному українцю на повноліття в "Слузі народу" хочуть виплачувати стартовий капітал 16:45
У Володимирському соборі освятити паску можна буде персонально у священника 16:00
Карантин дає можливість Україні зробити якісний прорив в онлайн-навчанні, – Інна Костиря 16:06
більше новин
Великдень на карантині. Як віруючі зможуть відвідувати храми і чи будуть святити паски
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok