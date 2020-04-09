Укрексімбанк виплатив гонорар у півмільйона гривень голові наглядової ради

Державний експортно-імпортний банк виплатив гонорари та інші виплати у квітні голові наглядової ради у розмірі 0,5 млн гривень і членам ради - по 0,4 млн гривень, в той час, як вчителям планують виплачувати середню зарплату за віддалену роботу в період карантину.

Про це свідчать відповідні декларації членів наглядової ради Укрексімбанку, передають Українські Новини.

Зокрема, 2 квітня голова наглядової ради Оляна Гордієнко отримала 511 тис. гривень, Сергій Коновець (незалежний член спостережної ради) та Юрій Буца (представник Кабміну в наглядовій раді) по 432 тис. гривень, Дмитро Каплюк і Вікторія Страхова отримали по 393 тис. гривень.

Декларації ще трьох членів наглядової ради Укрексімбанку поки ще не оприлюднені.

Як повідомляли Українські Новини, посадовий оклад голови Національного банку Якова Смолія складає 417 285 гривень при середній зарплаті співробітників НБУ в 30 590 гривень.

Раніше повідомлялося про те, що до карантину НБУ встиг оштрафувати 3 банку на 4,4 млн. Укрексімбанк оштрафований на 600 тис. гривень.