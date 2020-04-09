За тиждень від грипу померла одна особа, від коронавірусу - 24

В той час, як в Україні вже майже 2 тис. випадків коронавірусу, 71 людина померла від ускладнень грипу з жовтня 2019 року, при цьому за минулий тиждень (з 30 березня по 5 квітня) зареєстрований 1 летальний випадок. Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини. "За тиждень отримано повідомлення про 1 летальний випадок внаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР (з початку епідсезону - 71)", - сказано в ньому. За минулий тиждень на ГРВІ захворіло 105 116 осіб, з них 39,5% - діти. У всіх регіонах активність грипу та ГРВІ була на неепідемічних рівнях, інтенсивний показник захворюваності - на рівні аналогічного періоду минулого сезону. При цьому в країні зафіксовано регіональне поширення грипу. Зазначимо, що від коронавірусу в Україні з 30 березня по 5 квітня померли 24 людини. Як заявили в МОЗ, смертність від SARS-CoV-2 вище, ніж від грипу, особливо від сезонного грипу. "Хоча для повного розуміння істинної смертності від COVID-19 потрібен деякий час, наявні в нас дані показують, що коефіцієнт летальності (кількість зареєстрованих смертей, поділена на зареєстровані випадки) становить 3-4%, частота смертей від інфекції (кількість зареєстрованих смертей, поділена на кількість інфекцій) буде нижче. Для сезонного грипу летальність зазвичай значно нижче 0,1%. Проте летальність в значній мірі визначається від доступності та рівня надання медичної допомоги", - йдеться в повідомленні МОЗ. Як повідомляли Українські Новини, з 9 по 15 березня в Україні від грипу померли три людини. Також від хвороб органів дихання у січні померло 1 203 осіб, з них 621 осіб - від грипу та пневмонії. При цьому від туберкульозу померло 309 осіб, від синдрому набутого імунодефіциту - 295 осіб. Від злоякісних новоутворень у січні померло 7 040 чоловік.