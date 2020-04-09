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09 квітня 2020, четвер, 12:36 5
Суспільство 2020-04-09T13:15:01+03:00
Українські Новини
За тиждень від грипу померла одна особа, від коронавірусу - 24

За тиждень від грипу померла одна особа, від коронавірусу - 24

Анна Рудык
смерть від грипу, Коронавірус, Смерть від коронавірусу, Грип в Україні
Грип. Фото: pixabay
Грип. Фото: pixabay

В той час, як в Україні вже майже 2 тис. випадків коронавірусу, 71 людина померла від ускладнень грипу з жовтня 2019 року, при цьому за минулий тиждень (з 30 березня по 5 квітня) зареєстрований 1 летальний випадок.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"За тиждень отримано повідомлення про 1 летальний випадок внаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР (з початку епідсезону - 71)", - сказано в ньому.

За минулий тиждень на ГРВІ захворіло 105 116 осіб, з них 39,5% - діти.

У всіх регіонах активність грипу та ГРВІ була на неепідемічних рівнях, інтенсивний показник захворюваності - на рівні аналогічного періоду минулого сезону.

При цьому в країні зафіксовано регіональне поширення грипу.

Зазначимо, що від коронавірусу в Україні з 30 березня по 5 квітня померли 24 людини.

Як заявили в МОЗ, смертність від SARS-CoV-2 вище, ніж від грипу, особливо від сезонного грипу.

"Хоча для повного розуміння істинної смертності від COVID-19 потрібен деякий час, наявні в нас дані показують, що коефіцієнт летальності (кількість зареєстрованих смертей, поділена на зареєстровані випадки) становить 3-4%, частота смертей від інфекції (кількість зареєстрованих смертей, поділена на кількість інфекцій) буде нижче. Для сезонного грипу летальність зазвичай значно нижче 0,1%. Проте летальність в значній мірі визначається від доступності та рівня надання медичної допомоги", - йдеться в повідомленні МОЗ.

Як повідомляли Українські Новини, з 9 по 15 березня в Україні від грипу померли три людини.

Також від хвороб органів дихання у січні померло 1 203 осіб, з них 621 осіб - від грипу та пневмонії. При цьому від туберкульозу померло 309 осіб, від синдрому набутого імунодефіциту - 295 осіб. Від злоякісних новоутворень у січні померло 7 040 чоловік.

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