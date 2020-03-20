С октября 2019 от гриппа умерло 66 человек. За последнюю неделю - трое

В то время как в Украине от коронавируса погибло 3 человека, 66 человек умерли от осложнений гриппа с октября 2019 года, при этом за прошедшую неделю (с 9 по 15 марта) зарегистрировано три летальных случая.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

За прошедшую неделю ОРВИ заболели 201 653 человека, из них 66,6% - дети.

Интенсивный показатель заболеваемости составил 527,4 на 100 000 населения, что на 10,6% больше эпидемического порога по Украине, при этом в стране зафиксировано широкое географическое распространение гриппа.

В Одесской области сохраняется средняя активность гриппа и ОРВИ, во всех других областях Украины зарегистрирована эпидемическая активность различной интенсивности.

Как сообщали Українськi Новини, от болезней органов дыхания в январе умерло 1 203 человек, из них 621 человек - от гриппа и пневмонии.

При этом от туберкулеза умерло 309 человек, от синдрома приобретенного иммунодефицита - 295 человек. От злокачественных новообразований в январе умерло 7 040 человек.

Тем временем министр здравоохранения Илья Емец считает, что статистика по количеству заболевших пневмонией не имеет значения.