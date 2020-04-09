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09 квітня 2020, четвер, 11:48 11
Азія 2020-04-09T13:15:02+03:00
Українські Новини
У Китаї другий день збільшуються випадки захворювання на коронавірус

У Китаї другий день збільшуються випадки захворювання на коронавірус

Елизавета Кесельман
Китай, Ухань, Коронавірус, коронавірус в Китаї
Коронавірус. Фото: Twitter/@famous9_vlogs
Коронавірус. Фото: Twitter/@famous9_vlogs

У Китаї, де раніше зафіксували спад епідемії коронавірусу, вже другий день поспіль збільшуються випадки зараження пневмонією COVID-19. Про це передає агентство Сіньхуа.

Наголошується, що за минулу добу коронавірусом захворіли 63 людини, 61 з яких повернулися з-за кордону.

Так, два нових випадки сталися в провінції Гуандун (Південний Китай).

Також, за даними комітету, в середу було зареєстровано два летальних випадки. Всі вони сталися у провінції Хубей, Центральний Китай.

Крім того, в цей день було зареєстровано 17 нових пацієнтів з підозрою на зараження вірусом, 16 з яких прибули з-за кордону, а один був виявлений у провінції Хейлунцзян, Північно-Східний Китай.

На кінець середовища в Китаї, без урахування даних Сянгана, Аоменя і Тайваню/ в цілому налічувалося 81 865 підтверджених випадків захворювання, з яких 1160 пацієнтів в даний час проходять лікування, 77 370 вилікувались і покинули госпіталі, 3335 померли.

Також в континентальній частині країни в цілому було зафіксовано 1103 інфікованих, які прибули з-за кордону, 374 з них були виписані з лікарень після одужання, 729 залишаються на лікуванні, 31 перебуває у важкому стані.

Як повідомляли Українські Новини, з 8 квітня Ухань відкрив свої кордони і вийшов з карантину.

Тим часом в Італії за добу від коронавірусу одужали більше 2 тисяч чоловік.

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