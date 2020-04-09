Довго лікувалися вдома. У Чернівецькій області померли літні чоловік і жінка

У Чернівецькій області, яка стала одним з епіцентрів поширення коронавірусу, пізно увечері 8 квітня в лікарні помер 59-річний пацієнт.

Про це повідомляє Facebook прес-служба Чернівецької ОДА.

Повідомляється, що померлий був жителем села Кам'янка.

Чоловік захворів 22 березня, але довго лікувався вдома самостійно. 4 квітня був госпіталізований в реанімацію у вкрай важкому стані. Тест на коронавірус показав позитивний результат. Результати ПЛР-тестів будуть відомі незабаром.

Поряд з цим у чоловіка була гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця та аритмія.

У повідомленні йдеться про смерть ще одного пацієнта — жінки з Чернівців 1949 року народження. Вона була інфікована COVID-19.

Жінка захворіла 31 березня, лікувалася вдома, тільки через тиждень звернулася в лікарню. Перебувала в реанімаційному відділенні на кисневої дотації. Супутній діагноз — ішемічна хвороба серця та гіпертонічна хвороба.

Як повідомляли Українські Новини, 21 березня мер Чернівців Олексій Каспрук розпорядився перекрити дороги на в'їзд-виїзд з міста через загрозу поширення коронавірусу.

З 3 квітня вся Чернівецька область обмежила в'їзд і виїзд громадян і транспортних засобів.