За добу з України виїхали майже 4 тисячі осіб

5,6 тис. українців повернулися додому за минулу добу, 8 квітня, в той час, як більше 13 тисяч українців за кордоном звернулися до МЗС України для евакуації.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

"За минулу добу прикордонники здійснили близько 10,5 тис. пропускних операцій. 8 квітня на в'їзд в Україну оформлено 5,6 тисяч наших співвітчизників", - сказано в ньому.

Крім того, вчора Україну покинули понад 3,6 тис. осіб, з них понад 1,3 тис. іноземців.

Прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг і опитування про стан здоров'я понад 6,8 тис. осіб, які прямували в Україну.

За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання Covid-19 не виявлено.

Також у встановленому порядку оформлялися інформативні угоду про самоізоляцію і надавалися відповідні пам'ятки.

За минулу добу в пунктах пропуску виявлено 5 порушників правил карантину.

Про виявлені правопорушення повідомлено співробітників поліції.

Як повідомляли Українські Новини, 4,8 тис. українців повернулися додому 7 квітня.

Раніше повідомлялося про те, що з Непалу евакуювали 18 українців.