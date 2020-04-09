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09 квітня 2020, четвер, 11:08 22
Силові структури 2020-04-09T13:15:03+03:00
Українські Новини
За добу з України виїхали майже 4 тисячі осіб

За добу з України виїхали майже 4 тисячі осіб

Елена Новикова
Карантин, Держприкордонслужба, Прикордонники, Карантин в Україні
Держприкордонслужба. Фото: прес-служба ДПСУ
Держприкордонслужба. Фото: прес-служба ДПСУ

5,6 тис. українців повернулися додому за минулу добу, 8 квітня, в той час, як більше 13 тисяч українців за кордоном звернулися до МЗС України для евакуації.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

"За минулу добу прикордонники здійснили близько 10,5 тис. пропускних операцій. 8 квітня на в'їзд в Україну оформлено 5,6 тисяч наших співвітчизників", - сказано в ньому.

Крім того, вчора Україну покинули понад 3,6 тис. осіб, з них понад 1,3 тис. іноземців.

Прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг і опитування про стан здоров'я понад 6,8 тис. осіб, які прямували в Україну.

За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання Covid-19 не виявлено.

Також у встановленому порядку оформлялися інформативні угоду про самоізоляцію і надавалися відповідні пам'ятки.

За минулу добу в пунктах пропуску виявлено 5 порушників правил карантину.

Про виявлені правопорушення повідомлено співробітників поліції.

Як повідомляли Українські Новини, 4,8 тис. українців повернулися додому 7 квітня.

Раніше повідомлялося про те, що з Непалу евакуювали 18 українців.

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