подписаться на рассылку
26.65 27.25
28.85 29.7
˟
08 апреля 2020, среда, 11:50 1072
Внешняя политика 2020-04-08T13:30:04+03:00
Українські Новини
Германия эвакуировала 18 украинцев из Непала

Германия эвакуировала 18 украинцев из Непала

Валерия Драгомирова
Германия, Непал, Коронавирус, Эвакуация украинцев
Самолет. Фото: pixabay
Самолет. Фото: pixabay

В то время, как из Турции на пароме домой вернулись 35 украинцев, Германия эвакуировала 18 граждан Украины из Непала.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Благодаря установленным личным доверительным контактам главы МИД Дмитрия Кулебы со своим немецким коллегой Хейко Маасом удалось эвакуировать из Непала 18 украинцев", - написал он.

Украинцев намерены доставить в Мюнхен (Германия).

Согласно сообщению МИДа, утром 8 апреля 18 граждан Украины вылетели специальным авиарейсом, организованным правительством Германии, по маршруту "Катманду - Доха - Мюнхен".

Отмечается, что далее украинцы вернутся в Украину через Минск (Беларусь).
Кроме этого, по информации министерства, в Непале на данный момент остается по меньшей мере 21 украинец.

Посольство Украины в Индии продолжает оказывать помощь в рамках программы "Защита", а для решения неотложных вопросов МИД просит обращаться к почетному консульству Украины в Непале - посол Киран Вайдья (англоязычный).

Как сообщали Українськi Новини, Киев готов размещать эвакуированных на обсервацию в Чернобыльской больнице на Лесном массиве.

Кроме того, министр иностранных дел Кулеба заявил, что в Украине недостаточно мест для обсервации, чтобы эвакуировать всех украинцев сразу. 

Больше новостей о: Германия Непал Коронавирус Эвакуация украинцев

В МИДе РФ заявили, что Франция и Германия сорвали ...
Непал впервые успешно запустил на орбиту свой спут...
Минздрав назвал главную группу риска по смертности...
В Венгрии попал в ДТП автобус с эвакуированными ук...
В Украине почти 1,7 тыс. зараженных коронавирусом, за сутки погибли 7 человек
Офис генпрокурора сообщил Киве о подозрении
Новости
Украинцы на карантине стали больше смотреть сериалов, - Big Data ua 13:21
В СБУ считают, что у Кличко переплатили за оборудование и софт 150 миллионов 13:16
Иран просит у МВФ $5 млрд для борьбы с COVID-19. США хотят блокировать кредит 13:14
С завтрашнего дня в Киеве начнут отключать горячую воду 13:14
Комаровский рассказал, можно ли носить кольца в период пандемии коронавируса 13:08
больше новостей
Дополнительные выплаты могут не перечислить автоматически. ПФ объяснил, что делать пенсионерам 05:45
Доллары покупать не стоит. Экономисты рассказали, чего ожидать от курса валют 05:05
В ПФ рассказали, как будут проводить "карантинные" выплаты пенсионерам 05:31
Выгул собак. Фото: pixabay
Украинцы массово сдают собак в аренду из-за усиления карантина 23:49
Где в Киевской области больше всего случаев коронавируса 13:54
больше новостей
Дополнительные выплаты могут не перечислить автоматически. ПФ объяснил, что делать пенсионерам 05:45
Вирусы не летают, как птички. Врач раскритиковал штрафы за прогулки с детьми 14:19
Комиссионная экспертиза признала, что Стерненко совершил убийство, – Портнов 16:31
Как берут анализ на коронавирус. Скриншот: Центр громадського здоров'я МОЗ України
Медики показали, как берут образцы для теста на COVID-19 06:32
Зеленский не будет обязывать Кучму и Ермака отзывать подписи под решением о консультативном совете в ТКГ 17:25
больше новостей
Какие места могут посещать пенсионеры, - разъяснение Кабмина
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok