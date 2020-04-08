Германия эвакуировала 18 украинцев из Непала

В то время, как из Турции на пароме домой вернулись 35 украинцев, Германия эвакуировала 18 граждан Украины из Непала.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.



"Благодаря установленным личным доверительным контактам главы МИД Дмитрия Кулебы со своим немецким коллегой Хейко Маасом удалось эвакуировать из Непала 18 украинцев", - написал он.



Украинцев намерены доставить в Мюнхен (Германия).



Согласно сообщению МИДа, утром 8 апреля 18 граждан Украины вылетели специальным авиарейсом, организованным правительством Германии, по маршруту "Катманду - Доха - Мюнхен".



Отмечается, что далее украинцы вернутся в Украину через Минск (Беларусь).

Кроме этого, по информации министерства, в Непале на данный момент остается по меньшей мере 21 украинец.



Посольство Украины в Индии продолжает оказывать помощь в рамках программы "Защита", а для решения неотложных вопросов МИД просит обращаться к почетному консульству Украины в Непале - посол Киран Вайдья (англоязычный).



Как сообщали Українськi Новини, Киев готов размещать эвакуированных на обсервацию в Чернобыльской больнице на Лесном массиве.



Кроме того, министр иностранных дел Кулеба заявил, что в Украине недостаточно мест для обсервации, чтобы эвакуировать всех украинцев сразу.