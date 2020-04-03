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03 апреля 2020, пятница, 09:33 430
Общество 2020-04-03T09:34:01+03:00
Українські Новини
За сутки из-за границы домой вернулись больше 7 тысяч украинцев

За сутки из-за границы домой вернулись больше 7 тысяч украинцев

Ольга Фандорина
Госпогранслужба, Заграница, Возвращение украинцев, Украинцы за границей
Граница, пограничники. Фото: dpsu.gov.ua
Граница, пограничники. Фото: dpsu.gov.ua

7,2 тыс. украинцев вернулись домой за прошедшие сутки, 2 апреля, пока больше 13 тысяч украинцев за границей обратились в МИД Украины для эвакуации.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українські Новини.

Отмечается, что сотрудники Госпогранслужбы в течении суток осуществили оформление в оба направления 13,5 тыс. человек.

Транспортными средствами, предоставленными местной властью и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям, за прошедшие сутки в Украину прибыло почти 3 тыс. человек.

Кроме того, в течение суток Украину покинули более 4,7 тыс. человек, в том числе почти 2,2 тыс. иностранцев.

За сутки пограничники с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 8,7 тыс. человек, которые направлялись в Украину, по результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания коронавирусом не обнаружено.

Также в установленном порядке оформлялись информативные соглашения и предоставлялись соответствующие памятки.

А тем временем, после того, как по состоянию на 22:00 четверга по сравнению с предыдущими сутками количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 92 до 897, а количество умерших от заболевания - на 2 человека до 22, Кабинет Министров решил ограничить нахождение граждан на улице по времени.

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