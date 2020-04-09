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09 квітня 2020, четвер, 10:28 16
Суспільство 2020-04-09T13:15:03+03:00
Українські Новини
В Україні госпіталізували 40 дітей з коронавірусом, — Центр громадського здоров'я

В Україні госпіталізували 40 дітей з коронавірусом, — Центр громадського здоров'я

Кира Молчанова
Лікарня, Госпіталізація, Коронавірус, коронавірус в Україні
Коронавірус. Фото: Дніпропетровська ОДА
Коронавірус. Фото: Дніпропетровська ОДА

В Україні, де 1892 зареєстрованих випадків COVID-19, 848 хворих на коронавірусну інфекцію перебувають у лікарнях. З них 40 пацієнтів — це діти. Решта отримують амбулаторне лікування.

Про це повідомив на брифінгу виконуючий обов'язки генерального директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін, передають Українські Новини.

"Всього госпіталізовано 848 осіб, з них 40 дітей. На апараті штучної вентиляції легенів зараз перебуває 38 хворих. На амбулаторному лікуванні знаходиться 941 людина", — сказав він.

При цьому 82% хворих становлять люди старше 30 років.

Кузін зазначив, що серед 57 померлих від коронавірусної інфекції 31 жінка та 26 чоловіків; 84% померлих були старше 50 років.

За його словами, з 224 нових випадків захворювання, які були підтверджені 8 квітня, 8 випадків зафіксовано у дітей.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 9 квітня, у світі зареєстровано 1 484 811 випадків зараження коронавірусом, 329 976 з них одужали, 88 538 – померли.

В Києві лікарні, які визначили для прийому хворих "другої хвилі" з підозрою на коронавірус, готові до прийому пацієнтів.

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