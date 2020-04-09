За останню добу проведено 2,4 тис. ПЛР-тестів на коронавірус - МОЗ

8 квітня було проведено 2,4 тис. досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), а кількість заражених коронавірусом наближається до двох тисяч.

Про це в ході брифінгу повідомив виконуючий обов'язки генерального директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін, передають Українські Новини.

"Протягом доби, було досліджено 2 396 зразків і загалом з початку проведення тестування вже було досліджено 20 608 зразків", - сказав він.

При цьому у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я 8 квітня надійшло 696 повідомлень про підозру на коронавирусную інфекцію (з початку року - 7 901 повідомлень).

"Хотів би нагадати, що кількість підозр, які отримує Центр громадського здоров'я або обласні лабораторні центри Міністерства охорони здоров'я, не дорівнює кількості досліджень. Досліджують зразки людей, яким встановлено підозра, контактних і тих, хто одужав", - зазначив Кузін.

Він підкреслив, що станом на поточний момент дослідження зразків на коронавірусну інфекцію проводять 37 державних лабораторій та 2 приватні.

При цьому приватні лабораторії зобов'язані щоденно звітувати про отримані результати аналізів.

Як повідомляли Українські Новини, станом на ранок 9 квітня світі вже майже 1,5 млн заражених коронавірусом.

Також у Кіровоградській області жінка з коронавірусом померла через сім хвилин після госпіталізації.